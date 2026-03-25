Francesco Storace: un film horror, vi racconto cosa succede quando ci si dimette

Fu una giornata terribile. Perché dimettersi da ministro - soprattutto quando sai che non è giusto - è davvero brutto, ti passa davanti un percorso fatto di battaglie politiche. Ti ricordi la tua gioventù con tanti amici al fianco, i cortei, la voglia di restare in piedi in un quel mondo di rovine. Poi, arriva il momento, perché c’è una comunità attorno a te. Ti chiedono ma è possibile? Quella mattina di marzo 2006 fu come un film horror.

Erano i primi giorni del mese, andavo a La7 - il destino... - per Omnibus. Nella mazzetta dei giornali sulla prima pagina del Corriere della Sera un articolo sparava che c’era un’inchiesta su di me per aver fatto “pedinare” Piero Marrazzo e Alessandra Mussolini. Era l’inizio di un calvario. Una roba inventata. Chiamai Fini e ci vedemmo poco dopo a via della Scrofa.

Con la contrarietà totale di Berlusconi - che era il nostro capo del governo - io e Gianfranco, insieme, decidemmo per le dimissioni. Non ero parlamentare, rischiavo l’arresto, “ma chi se ne frega”. «La dignità vale più di una poltrona», dissi il giorno dopo alle militanti di An riunite perla Festa della Donna per poi recarmi al Ministero della Salute per l’ultima volta, a firmare la lettera di dimissioni.