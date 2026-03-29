Ilaria Salis attacca i poliziotti: "Volevano intimidirmi"

Nuova polemica firmata Ilaria Salis. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha denunciato con toni durissimi il controllo di polizia effettuato ieri mattina nell’albergo di Roma dove alloggiava.Intorno alle 7:30, mentre dormiva, la Salis ha sentito bussare alla porta. "Ilaria Salis, Polizia. Apra", le hanno detto gli agenti. Dopo aver mostrato i documenti e aver precisato di essere eurodeputata, è stata sottoposta a un controllo durato circa un’ora, con gli agenti rimasti sulla soglia della camera.

La parlamentare ha raccontato di essere stata interrogata sul suo arrivo a Roma, sulla manifestazione a cui intendeva partecipare nel pomeriggio, sulle manifestazioni passate e se avesse con sé "oggetti per offendere". Lei ha risposto di avere solo libri. Ha tenuto a precisare che non si è trattato di una perquisizione, ma di un semplice controllo .La Questura di Roma ha spiegato che l’intervento è scattato in seguito a una segnalazione arrivata da un Paese terzo dell’Ue, la Germania .Eppure Salis non ha usato mezze misure. Le sue parole più pesanti sono state: "Gli agenti volevano solo intimidirmi", ha affermato in un'intervista a LaStampa. Ha poi aggiunto che l’intervento "ha il sapore di un’intimidazione" e ha sostenuto che "il fatto che la segnalazione nei miei confronti arrivi da uno Stato estero è la prova che la democrazia in Europa è messa in discussione".