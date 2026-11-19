L’agenda degli impegni è fitta, quindi cambia tutto da un momento all’altro. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, lascerà con un’ora di anticipo i lavori del vertice della Coalizione dei Volenterosi, ancora in corso a Berlino dal padrone di casa Friedrich Merz insieme, tra gli altri, al presidente francese Emmanuel Macron, al premier britannico Andy Burnham, al presiedente ucraino Volodymyr Zelensky, al presidente finlandese Alexander Stubb, al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Presenti a Berlino anche gli inviati degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner. La premier potrà così partecipare questa sera, giovedì 19 novembre, a un vertice di maggioranza sulla manovra, previsto in videoconferenza.

“Come già ampiamente annunciato, il Governo estenderà alle Regioni del Centro Nord il modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa già sperimentato con successo al Sud con la ZES unica - aveva affermato la leader di Fratelli d’Italia in una dchiarazione -. Un modello che, in questi anni, ha generato un impatto economico complessivo di 60 miliardi di euro e che ha contribuito a far crescere il Mezzogiorno più della media nazionale. Abbiamo presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio che va in questa direzione e che permetterà di consolidare il lavoro portato avanti in questi anni per tagliare la burocrazia, garantire al sistema produttivo e industriale tempi più rapidi e procedure più semplici per investire e fare impresa”.