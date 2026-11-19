Lorenzo Pacini ormai ne spara una al giorno. L’ultima uscita dell’assessore del Municipio 1 e candidato alle primarie come sindaco di Milano riguarda l’approvazione alla Camera del ddl antisemitismo. Che, secondo lui, sarebbe avvenuta per volontà di Israele. “La destra continua a menarla con la storia dei musulmani così da poter nascondere il fatto che approva un ddl fortemente voluto da Israele, per mettere a tacere le proteste a sostegno della Palestina”, ha scritto sui social.

Naturalmente non esiste alcuna prova che dimostri l’influenza dello Stato ebraico sull’approvazione del disegno di legge. Ma alle uscite di Pacini ormai siamo abituati. Tra le più recenti, ricordiamo il sostengo alle violenze di piazza e la proposta di prolungare la scuola dell’obbligo fino ai 25 anni. Un vero luminare. Ora convinto che il Governo italiano sia succube di Washington e Gerusalemme. “Prendono ordini da USA e Israele e poi si definiscono ‘patrioti’... ridicoli”, ha scritto ancora sui social.

La stessa accusa Pacini l’aveva indirizzata all’eurodeputata della Lega, Anna Maria Cisint, durante un dibattito televisivo a Dritto e Rovescio poi finito sui social: “Noi rispondiamo ai cittadini. La destra risponde ad Israele. Stop”. Una vera e propria ossessione la sua.