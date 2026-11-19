“In undici anni non siete stati capaci di aumentare gli stipendi dei professori, dei docenti, degli insegnanti. Non siete stati capaci di farlo, l’abbiamo fatto noi con tre contratti”. Così Giuseppe Valditara risponendo al un’interrogazione della senatrice Pd D’Elia, durante il question time in Senato. Le parole del Ministro hanno scatenato la contestazione non solo dei dem, ma di tutte le opposizioni, costringendo la presidente di turno Licia Ronzulli a intervenire per riportare la calma.

Valditara ha poi proseguito: “Detto questo, noi abbiamo, e mi dispiace che lei non lo abbia ricordato, Agenda Sud, Agenda Nord, Decreto Caivano, l’istituzione del docente tutor, tutte le risorse che abbiamo investito che non sono risorse Pnrr, perché per quanto riguarda Agenda Sud e Agenda Nord le risorse investite sono per la quasi totalità risorse nazionali o risorse strutturali, che voi non avete mai considerato”.

In un altro passaggio, il ministro dell’Istruzione ha attaccato il Governo Draghi: “Il Governo, questo Governo, ha ascoltato il mondo della scuola, non altrettanto si può dire del Governo Draghi il cui vertice della politica scolastica era il Partito Democratico, che fece tagli per 10.157 posti. Ricordiamocelo questo. Non solo i tagli non si faranno, ma il prossimo anno scolastico assumeremo almeno 37.000 docenti e oltre 10.000 posti di personale Ata”.

Valditara ha poi voluto rispondere a chi gli aveva chiesto il motivo della sua assenza in Aula durante la votazione del ddl di conversione del decreto scuola: “Oggi da diverse parti d’Italia sono arrivate al ministero alcune scuole che sono state da me premiate per l’eccellenza della didattica. Non mi sembrava bello abbandonarle e trascurare questo impegno e questo messaggio. Il governo era rappresentato più che degnamente”, ha concluso.