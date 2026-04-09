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Meloni, "io non scappo". Clamoroso alla Camera: standing ovation

giovedì 9 aprile 2026
Meloni, "io non scappo". Clamoroso alla Camera: standing ovation

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"Io ho moltissimi difetti, tranne uno. Non sono una persona abituata a scappare. Non scappo da missioni sconsigliabili per ragioni di sicurezza, non scappo davanti ai problemi, non scappo di fronte alle mie responsabilità. Sono abituata a mettere la faccia su quelle responsabilità".

E' questo uno dei passaggi più duri ed enfatici dell'intervento di Giorgia Meloni in aula alla Camera, per l'informativa di fronte a Montecitorio su guerra in Iran, referendum sulla giustizia, dimissioni nel governo e crisi energetica. Un intervento lungo, appassionato, che non ha lesinato passaggi polemici nei confronti di Elly Schlein e delle opposizioni, sia per gli attacchi strumentali sulla posizione italiana sulla situazione in Medio Oriente e la base di Sigonella sia per l'ultima bomba di "fango nel ventilatore" gettata da Report riguardo alla foto della premier con Amico.

Al termine di quella frase, quel "io non scappo" e "ci metto la faccia", due concetti scanditi con voce stentorea, a pieni polmoni, i banchi del centrodestra sono esploso in una standing ovation dal sapore liberatorio. Deputati e deputate di maggioranza, non solo di Fratelli d'Italia, il partito della premier, si alzano in piedi e applaudono fragorosamente.

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