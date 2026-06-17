Camillo Ruini, Meloni piange "un grande uomo di Chiesa". Come ha cambiato politica e società italiana

"La notizia della scomparsa del cardinal Camillo Ruini mi colpisce e mi addolora particolarmente - lo ha ricordato la premier -. Un grande uomo di Chiesa , dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità, che ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana. Sono onorata di averlo conosciuto, di aver stretto con lui un affettuoso legame di amicizia e di aver potuto raccogliere i suoi preziosi insegnamenti. È stata una delle menti più lucide della società italiana e mi auguro che la sua eredità spirituale, culturale e umana possa essere raccolta come merita, per generare nuovi e generosi frutti".

"Sono addolorato per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini. Punto di riferimento per milioni di cattolici italiani, ha dedicato la sua vita alla Chiesa, al dialogo e alla difesa dei valori dell'Occidente, sempre con coraggio e coerenza. Una preghiera e un pensiero affettuoso ai suoi familiari e a tutti i fedeli che oggi ne piangono la scomparsa", scrive invece su X il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Tasporti, Matteo Salvini.

Lo hanno celebrato, commossi, anche gli amici di vecchia data come Romano Prodi e Rocco Buttiglione. Ruini "era uno di grande fede e di grande cultura con uno sguardo ironico e disincantato sulle cose del mondo e ancora di più su quelle italiane - le parole di Buttiglione a Repubblica -. Aveva la testa di un grande intellettuale, delle viscere popolari, si identificava con il popolo italiano e con quello della sua regione. Era uno molto ostinato nelle sue opinioni. Un amico, un uomo buono. E non sempre siamo andati d'accordo". "Non eravamo d'accordo quando la Chiesa italiana brancolava. Era il 1992 e la Chiesa non riusciva a orientarsi. Io decisi di dedicare uno studio al cambiamento in atto, spiegando che la fine di una cultura che si chiamava Dottrina sociale cristiana non era necessariamente un male perché la Chiesa poteva più liberamente difendere i suoi valori e un elettore cattolico, che poteva spostarsi da una parte e dall'altra, poteva pesare di più. Gli regalai questo studio e lui mi spinse ad entrare in politica".

"È mancato un grande pastore ma anche un personaggio di eccezionale statura nella vita pubblica nazionale e internazionale. Nei numerosi incarichi che, come Vescovo e come Cardinale, ha rivestito, in particolare nel lungo periodo trascorso alla presidenza della Cei, la sua opera è sempre stata improntata a rivendicare come una necessità il ruolo e l'impegno del mondo cattolico nella vita sociale. Lo ha fatto con grande coerenza e attenzione, dimostrandosi anche un acuto osservatore delle dinamiche del Paese", è il pensiero di Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto. "Si è spenta una voce sempre ascoltata con attenzione e che ha in ogni occasione suscitato confronti importanti. Esprimo il più profondo cordoglio e sento di rappresentare un sentimento diffuso di fronte alla perdita di un porporato che ha segnato un'epoca, impegnandosi nei più alti livelli di collaborazione con diversi Pontefici".