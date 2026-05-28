Otto e Mezzo, Paolo Mieli lapidario su Elly Schlein: "Perché deve ritirarsi dalla corsa"

Nell'ultima puntata di Otto e Mezzo, in onda su La7 mercoledì 27 maggio, al centro del dibattito lo stato di salute del centrosinistra dopo i risultati delle elezioni comunali, che hanno visto il campo largo subire importanti battute d'arresto, in particolare a Venezia e Reggio Calabria.
In studio ecco Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera, che, come ricorda Lilli Gruber, non ha mai nascosto la sua ammirazione per Elly Schlein. "Tu sei probabilmente il più grande estimatore della segretaria Pd, che anche qui hai sempre difeso a spada tratta fin dall'inizio", premette la conduttrice. Mieli conferma: "Io quando parlo di Elly Schlein mi alzo". Gruber allora lo incalza: "Che cosa ha sbagliato Elly Schlein, visto che queste amministrative non sono state per lei una gran vittoria".
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"Diciamo - risponde Mieli - innanzitutto i suoi meriti. Lei ha preso un Pd in un momento cadaverico e l'ha riportato agli onori del mondo e questo le va riconosciuto, poi ha tenuto unita una colazione che aveva problemi". Poi la stoccata: "A questo punto però c'è stato un dopo referendum dove c'era un centrosinistra che pensava di aver incamerato tutto quanto per cui tutto era liscio e si sono fatti, secondo me, un sacco di errori nelle candidature anche per questo motivo, perché si sono ripresi i vecchi vizi, si dava per scontato che fosse fatta".
"Dopo quello che è successo - prosegue - io penso che Elly Schlein deve rimettersi a tessere la tela e per rimettersi a tessere la tela seriamente deve ritirarsi dalla corsa per la Presidenza del Consiglio. Secondo me farebbe bene a tirarsi fuori. Se è una grande leader, come io penso che sia, si deve chiamare fuori e dire 'io non sarò la candidata del centrosinistra alle prossime politiche'".