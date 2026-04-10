Silvia Salis sgancia il siluro sul Pd: "Io candidata anti-Meloni? Giusto considerarlo..."

"La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso - osserva in apertura d'articolo Bloomberg - sta galvanizzando l'opposizione italiana" riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell'attuale premier alle prossime elezioni. Insomma, nel campo largo le dichiarazioni della Salis potrebbero agitare e non poco le acque. I recenti sondaggi sulle possibili primarie del centrosinistra agitano il Pd e mettono in discussione la leadership di Elly Schlein.

"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come "il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni".

Secondo diverse rilevazioni, tra cui quella condotta dall’istituto Izi per il Domani e altri studi come BiDiMedia, la sindaca di Genova Silvia Salis emerge come una figura favorita rispetto all’attuale segretaria dem.Nelle simulazioni di primarie del campo largo, quando i candidati si restringono a tre nomi (Giuseppe Conte, Silvia Salis e Elly Schlein), Salis si posiziona sistematicamente al secondo posto, superando Schlein. Conte resta in testa con percentuali tra il 36% e il 42%, ma è proprio il sorpasso di Salis sulla leader Pd a destare maggiore attenzione.La sindaca di Genova appare inoltre come la candidata più competitiva contro Giorgia Meloni: in un confronto diretto testato da BiDiMedia, Meloni si ferma al 51,1% contro il 48,9% di Salis, il divario più ridotto tra tutti i possibili sfidanti. Schlein, invece, perde con uno scarto più ampio (54,5% a 45,5%).