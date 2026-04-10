Silvia Salis sgancia il siluro sul Pd: "Io candidata anti-Meloni? Giusto considerarlo..."

"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come "il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni".
"La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso - osserva in apertura d'articolo Bloomberg - sta galvanizzando l'opposizione italiana" riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell'attuale premier alle prossime elezioni. Insomma, nel campo largo le dichiarazioni della Salis potrebbero agitare e non poco le acque. I recenti sondaggi sulle possibili primarie del centrosinistra agitano il Pd e mettono in discussione la leadership di Elly Schlein.
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Secondo diverse rilevazioni, tra cui quella condotta dall’istituto Izi per il Domani e altri studi come BiDiMedia, la sindaca di Genova Silvia Salis emerge come una figura favorita rispetto all’attuale segretaria dem.Nelle simulazioni di primarie del campo largo, quando i candidati si restringono a tre nomi (Giuseppe Conte, Silvia Salis e Elly Schlein), Salis si posiziona sistematicamente al secondo posto, superando Schlein. Conte resta in testa con percentuali tra il 36% e il 42%, ma è proprio il sorpasso di Salis sulla leader Pd a destare maggiore attenzione.La sindaca di Genova appare inoltre come la candidata più competitiva contro Giorgia Meloni: in un confronto diretto testato da BiDiMedia, Meloni si ferma al 51,1% contro il 48,9% di Salis, il divario più ridotto tra tutti i possibili sfidanti. Schlein, invece, perde con uno scarto più ampio (54,5% a 45,5%).