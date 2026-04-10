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"Citofonare palazzo Chigi": la sorpresa in busta paga che spiana il Pd

venerdì 10 aprile 2026
"Citofonare palazzo Chigi": la sorpresa in busta paga che spiana il Pd

2' di lettura

Nel secondo semestre 2025 gli stipendi battono l’inflazione. Secondo il terzo Report Cisl sulla Contrattazione Collettiva Nazionale, basato su dati Istat, Ocpi e Inps, le retribuzioni contrattuali sono aumentate del 3,1%, superando nettamente l’inflazione IPCA ferma all’1,7%. Si registra anche un forte calo dei tempi di attesa per i rinnovi contrattuali, scesi da 27,9 a 18,9 mesi. Nel corso del 2025 sono stati recepiti 33 contratti collettivi nazionali riguardanti 4,7 milioni di lavoratori (37,1% del monte retributivo), con un’accelerazione nel quarto trimestre. A fine anno risultano in vigore 48 contratti che coprono 7,6 milioni di dipendenti (57,8%).Dopo la grave erosione del potere d’acquisto registrata tra il 2022 e il 2023 (quasi -9%), dal 2023 è in corso un recupero graduale ma costante.

Le retribuzioni reali segnano un rialzo del 5,4% rispetto al punto più basso, anche se resta un gap residuo di circa -1,7% rispetto al 2019.Il rapporto della Cisl conferma le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni in Parlamento e smentisce le critiche dell’opposizione, in particolare della segretaria del Pd Elly Schlein, che aveva negato i risultati raggiunti dal governo.

Marco Osnato (FdI), presidente della Commissione Finanze, commenta: "Gli stipendi reali crescono nonostante le menzogne delle opposizioni. Alle famiglie restano più soldi in tasca rispetto al 2022". Osnato invita Conte e Schlein a "citofonare a Palazzo Chigi" per chiedere suggerimenti, sottolineando l’efficacia della contrattazione di secondo livello, della defiscalizzazione e degli incentivi introdotti dall’esecutivo.Lorenzo Malagola (FdI) aggiunge che questi dati dimostrano il valore della contrattazione di secondo livello per sostenere i redditi e contrastare il lavoro povero, invitando a proseguire su questa strada senza scorciatoie ideologiche.

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