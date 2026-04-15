Il sondaggio che travolge Conte: Schlein lo rimonta e fugge via, caos a sinistra

Nel centrosinistra vince Elly Schlein. La leader del Partito democratico è in testa alle preferenze degli elettori del campo largo nelle eventuali primarie. Un dato emerso dal sondaggio di YouTrend per Sky Tg24. In uno scenario di partecipazione "buona" (otto elettori su dieci) la segretaria dem è in testa con il 36 per cento. Nulla di nuovo rispetto alle rilevazioni precedenti che la davano comunque davanti a Giuseppe Conte. La novità, però, sta nel fatto che poco più dietro si piazza Silvia Salis. La sindaca di Genova si piazza al 29 per cento, seguita proprio dal leader del Movimento 5 Stelle.
Il leader pentastellato è dato al 26 per cento. Fra gli elettori Pd, Schlein domina con il 60 per cento, fra quelli M5s Conte è primo con l'85. In questo scenario la differenza viene fatta dalla mobilitazione differente degli elettorati: andrebbero a votare il 55 per cento degli elettori Pd a fronte di solo il 38 per cento degli elettori M5s, facendo perdere a Conte quasi 500mila voti rispetto a una situazione di affluenza omogenea. Ben più lontani il futuro candidato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana (5 per cento), poi Ernesto Maria Ruffini (3 per cento) e Gaetano Manfredi (1 per cento).
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La quota di votanti sul totale degli elettori del campo largo è del 48. Fra gli elettori Avs, Salis (41) e un candidato di bandiera Avs (37) precedono Conte (15). Fra quelli di Azione/Iv/+Europa, invece, è l'indecisione ad avere la meglio con il 49 per cento. E ancora, Ruffini al 45 e Salis al 40. Nello scenario di sola partecipazione certa (probabilità dieci su dieci), Schlein si spinge fino al 41 per cento, Conte resta al 26 e Salis scende al 25. La forbice di mobilitazione fra Pd e M5s in questo scenario è ancora più netta: voterebbero certamente il 35 per cento degli elettori dem (il 67 per Schlein e il 31 per Salis) e solo il 22 per cento degli elettori M5s (al 92 per Conte). Quest'ultimo scenario, in cui andrebbero a votare complessivamente il 28 per cento degli elettori del campo largo, è quello più simile al dato storico in termini di affluenza.