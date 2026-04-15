Il sondaggio che travolge Conte: Schlein lo rimonta e fugge via, caos a sinistra

Il leader pentastellato è dato al 26 per cento. Fra gli elettori Pd, Schlein domina con il 60 per cento, fra quelli M5s Conte è primo con l'85. In questo scenario la differenza viene fatta dalla mobilitazione differente degli elettorati: andrebbero a votare il 55 per cento degli elettori Pd a fronte di solo il 38 per cento degli elettori M5s, facendo perdere a Conte quasi 500mila voti rispetto a una situazione di affluenza omogenea. Ben più lontani il futuro candidato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana (5 per cento), poi Ernesto Maria Ruffini (3 per cento) e Gaetano Manfredi (1 per cento).

La quota di votanti sul totale degli elettori del campo largo è del 48. Fra gli elettori Avs, Salis (41) e un candidato di bandiera Avs (37) precedono Conte (15). Fra quelli di Azione/Iv/+Europa, invece, è l'indecisione ad avere la meglio con il 49 per cento. E ancora, Ruffini al 45 e Salis al 40. Nello scenario di sola partecipazione certa (probabilità dieci su dieci), Schlein si spinge fino al 41 per cento, Conte resta al 26 e Salis scende al 25. La forbice di mobilitazione fra Pd e M5s in questo scenario è ancora più netta: voterebbero certamente il 35 per cento degli elettori dem (il 67 per Schlein e il 31 per Salis) e solo il 22 per cento degli elettori M5s (al 92 per Conte). Quest'ultimo scenario, in cui andrebbero a votare complessivamente il 28 per cento degli elettori del campo largo, è quello più simile al dato storico in termini di affluenza.