Sondaggio-Mentana, chi sale e chi scende dopo Pasqua: un dettaglio da non credere

Solo i partiti minori crescono. Incredibile ma vero, il sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana vede il segno - davanti a tutti i grandi partiti. Un segno, però, che non preoccupa la maggioranza. Fratelli d'Italia è e rimane al primo posto nella rilevazione di Swg. Il partito di Giorgia Meloni cala sì del -0,2 per cento ma il 13 aprile si piazza comunque a un passo dal 30 per cento (29,3 per cento".

In due settimane perde lo 0,1 anche il Partito democratico che scivola al 21,9. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle che, rispetto al 30 marzo, arriva al 12,2 per cento. Poco più sotto Forza Italia che passa dal 7,9 al 7,7 per cento. E ancora, Verdi e Sinistra italiana che rimangono stabili al 6,6 e la Lega che passa dal 6,6 al 6,3 per cento.