Immigrazione, per lo straniero inabile al lavoro iscrizione gratuita al Sistema sanitario nazionale

Lo straniero regolare ma inabile al lavoro e con un permesso di soggiorno convertito in "residenza elettiva" ha diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale: lo ha stabilito la Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Milano sul comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo numero 286 del 1998. La Corte, infatti, ritiene possibile e "doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile".

La sentenza ha precisato che, a seguire tale interpretazione, "paradossalmente, la perdita del diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale avverrebbe proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile e, trattandosi di patologie fortemente invalidanti, versa in una situazione in cui si manifesta in modo più pressante l’esigenza di accedere alle prestazioni sanitarie".