Il Pd esplode in Emilia, il sindaco di Modena contro Lepore: "Solo una bandierina ideologica"

"Se la Città 30 deve diventare una bandierina ideologica , e tutti dicono 'fate come Bologna', io dico di no , non farò come loro, preferisco trasformare gradualmente più pezzi di città ai 30 all'ora, partendo da scuole, ospedali e aree residenziali, fino ad allargare sempre più, in modo che la scelta venga assorbita, compresa e praticata", spiega Mezzetti secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena.

"A Bologna - dice Mezzetti - la città 30 è un'aspirazione dove ci sono i cantieri, e non può andare oltre i 15 all'ora, mentre nelle altre zone nessuno sta più rispettando la città 30. Se impongo la Città 30, e dopo una settimana di controlli lascio tutti liberi di correre quanto vogliono, ho brandito la mia bandierina, ma di fatto non ho davvero realizzato la trasformazione". E tanti saluti alla propaganda organizzata da Lepore e dalla sua segretaria Elly Schlein.