Pina Picierno seppellisce il Pd: "Commenti imbarazzanti, non c'è più nulla da salvare"

Pina Picierno è un fiume in piena contro quello che è ormai il suo ex partito. Rispondendo a Daniele Viotti - ex parlamentare europeo che la ha difesa dagli attacchi "volgari, allusivi, sessisti e spesso codardi" dopo il suo addio al Pd - la vicepresidente del Parlamento europeo ha nuovamente attaccato il Nazareno.

"Grazie Dani. Vorrei dirti - ha scritto su X - con la stessa amicizia che buona parte delle reazioni pietose che sono arrivate, anche da alcuni dirigenti del Pd - ho letto una Braga onestamente imbarazzante - sono solo la conferma che non c’è proprio più nulla da salvare".

E ancora: "Il Pd è ridotto alla ostentazione della sua nuova identità, quella di un partito massimalista, dove le differenze non sono più ricchezza ma casematte da cui escludere gli altri per essere certi della propria presunta superiorità morale". Parole, se possibile, ancora più dure di quelle con cui aveva annunciato la propria dipartita.