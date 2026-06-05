Pina Picierno seppellisce il Pd: "Commenti imbarazzanti, non c'è più nulla da salvare"

Pina Picierno è un fiume in piena contro quello che è ormai il suo ex partito. Rispondendo a Daniele Viotti - ex parlamentare europeo che la ha difesa dagli attacchi "volgari, allusivi, sessisti e spesso codardi" dopo il suo addio al Pd - la vicepresidente del Parlamento europeo ha nuovamente attaccato il Nazareno.
"Grazie Dani. Vorrei dirti - ha scritto su X - con la stessa amicizia che buona parte delle reazioni pietose che sono arrivate, anche da alcuni dirigenti del Pd - ho letto una Braga onestamente imbarazzante - sono solo la conferma che non c’è proprio più nulla da salvare".
E ancora: "Il Pd è ridotto alla ostentazione della sua nuova identità, quella di un partito massimalista, dove le differenze non sono più ricchezza ma casematte da cui escludere gli altri per essere certi della propria presunta superiorità morale". Parole, se possibile, ancora più dure di quelle con cui aveva annunciato la propria dipartita.
Pina Picierno, il siluro di Telese: "Lascia il Pd per la poltrona"La fuga era nell’aria da mesi, ma ora è diventata ufficiale. Pina Picierno ha sbattuto la porta del Partito...
"Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremisti", "Il problema nasce quando si perde la percezione della natura del tempo storico che si sta attraversando", "Il partito ha smarrito la sua vocazione originaria", sono solo alcune delle accuse che aveva rivolto ieri, 4 giugno, al Pd.
Intanto, la vicepresidente dell'Europarlamento si è unita a Renew Europe e al Partito democratico europeo di Sandro Gozi. Che ha dichiarato: "Pina Picierno ha avuto il merito di affermare una verità che molti vedono e pochi hanno il coraggio di dire. Non si può essere europeisti a giorni alterni, atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Abbiamo il dovere costruire una grande forza europea di governo, che unisca riformisti, liberali, democratici ed ecologisti pragmatici, per rispondere in modo credibile alle sfide del nostro tempo".
Ora si apre la partita del rinnovo delle cariche di presidenza del Parlamento europeo, previsto per l'inizio del 2027. Se con l'addio al Pd la vicepresidenza non è in discussione, molti negli uffici dell'Eurocamera sono pronti a scommettere che Picierno cercherà la riconferma proprio con Renew.