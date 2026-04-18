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Giorgia Meloni, la balla spaziale: "Squarta mio padre? Siamo al cabaret"

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sabato 18 aprile 2026
Giorgia Meloni, la balla spaziale: "Squarta mio padre? Siamo al cabaret"

1' di lettura

A sinistra sono campioni olimpici di balle spaziali. "In queste ore alcuni utenti stanno diffondendo una foto di qualche anno fa che mi ritrae con Marco Squarta, parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, sostenendo addirittura che si tratterebbe di mio padre. Il tutto per sostenere che avrei mentito in Aula quando ho detto di non averlo più visto da quando avevo 11 anni. Per la cronaca, Marco Squarta è anche più piccolo di me. Certo, capisco che da quella foto qualcuno avrebbe potuto scambiarlo pure per mio nonno... A questo punto non siamo più nemmeno al fango. Siamo al cabaret".

Così sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando lo scatto che la ritrae con il parlamentare europeo di FdI Marco Squarta. Lo stesso eurodeputato aveva commentato: "Comunque avete seri problemi. Io sono Marco Squarta quello della foto. Non sono il padre di Giorgia Meloni ma un europarlamentare di Fratelli d'Italia amico di Giorgia da 30 anni".

"Ancora bugie su Giorgia Meloni, che arrivano perfino a tirare in ballo il padre, con cui, come ha sempre dichiarato, non ha rapporti da quando era bambina - il commento di FdI su X -. Quando mancano gli argomenti, si scivola nella mistificazione personale. Fatevene una ragione: il Presidente Meloni non ha scheletri nell’armadio e continua ad andare avanti, nonostante i vostri attacchi meschini e pretestuosi".

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