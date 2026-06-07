4 di Sera, Vittoria Baldino la spara contro Meloni: "Sintomo di debolezza"

"Ho trovato queste dichiarazioni sintomo di debolezza del presidente del Consiglio oltre che poco istituzionali e poco rispettose": Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4, riferendosi al recente intervento di Giorgia Meloni. Quest'ultima, rispondendo alle polemiche sollevate dalla sinistra per la sua assenza al vertice in Montenegro, ha accusato l'opposizione di discussioni ridicole e di essere disperata.

"È normale che l'opposizione e qualunque cittadino si chieda come mai l'Italia non venga invitata a questi grandi vertici internazionali, come mai quando pure invitata diserta, qual è la posizione dell'Italia in questo conflitto che ci trasciniamo ormai da quattro anni", ha insistito la pentastellata. Che ha aggiunto: "Non credo sia illegittimo o sinonimo di disperazione domandare al presidente del Consiglio qual è la posizione dell'Italia e qual è l'influenza dell'Italia. Ricordiamo che a Meloni era stata dedicata la copertina del Time come potenziale leader più influente d'Europa, ma dov'è quest'influenza dopo quattro anni di governo?".

In realtà, a tutto questo ha già risposto ampiamente la premier, che in un colloquio con il Corriere della Sera ha spiegato: "Sulla scelta di non partire non c'è nessuna dietrologia. I tempi si sono allungati alla festa dei carabinieri e non mi è sembrato il caso di andare in Montenegro per stare massimo un'ora. Capita a tutti i leader di non partecipare a qualche vertice, ne sono personalmente testimone essendo una dei più presenti, ma sono quasi certa di essere l'unica al mondo per la quale si scatenano queste polemiche ridicole". E ancora: "Se avessi avuto ragioni per non partecipare a un vertice, men che meno avrei usato quello con i Balcani, visto che l'Italia è tra i principali sostenitori dell'integrazione dei Balcani in Europa e io ho ottimi rapporti con tutti i leader della regione".