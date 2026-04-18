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Giorgia Meloni, l'ultima vergogna rossa: "Chi è questo uomo", il punto più basso

sabato 18 aprile 2026
Giorgia Meloni, l'ultima vergogna rossa: "Chi è questo uomo", il punto più basso

2' di lettura

Una nuova vergogna contro Giorgia Meloni, un carico di fango social smentito dal diretto interessato. 

Su X girano delle "card" che ritraggono la premier, giovanissima, a fianco a un uomo. Girano varie didascalie collegate alla foto, che identificano il signore nel padre della leader di Fratelli d'Italia commentando con tono velenoso: "Meloni non sembra abbia 11 anni, quindi ha detto il falso", "Mi pare che la foto dimostri che ha mentito ancora (come suo solito)". Il riferimento è al rapporto tra Meloni e il padre Franco Meloni, appunto, terminato quando l'attuale presidente del Consiglio era poco più che una bambina.

Bene, l'uomo nella foto non è il padre della Meloni. "Comunque avete seri problemi - scrive Marco Squarta sui social -. Io sono quello della foto. Non sono il padre di Giorgia ma un europarlamentare di Fratelli d'Italia amico di Giorgia da 30 anni".

Fine della storia, insomma. "Fake news dei soliti disperati", come le bolla Fratelli d'Italia in un post durissimo. 

"Ancora bugie su Giorgia Meloni, che arrivano perfino a tirare in ballo il padre, con cui, come ha sempre dichiarato, non ha rapporti da quando era bambina - si legge nel post di FdI -. Quando mancano gli argomenti, si scivola nella mistificazione personale. Fatevene una ragione - concludono dal partito della Meloni -: il Presidente Meloni non ha scheletri nell’armadio e continua ad andare avanti, nonostante i vostri attacchi meschini e pretestuosi".

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