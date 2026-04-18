Giorgia Meloni, l'ultima vergogna rossa: "Chi è questo uomo", il punto più basso

Una nuova vergogna contro Giorgia Meloni, un carico di fango social smentito dal diretto interessato.

Su X girano delle "card" che ritraggono la premier, giovanissima, a fianco a un uomo. Girano varie didascalie collegate alla foto, che identificano il signore nel padre della leader di Fratelli d'Italia commentando con tono velenoso: "Meloni non sembra abbia 11 anni, quindi ha detto il falso", "Mi pare che la foto dimostri che ha mentito ancora (come suo solito)". Il riferimento è al rapporto tra Meloni e il padre Franco Meloni, appunto, terminato quando l'attuale presidente del Consiglio era poco più che una bambina.

Bene, l'uomo nella foto non è il padre della Meloni. "Comunque avete seri problemi - scrive Marco Squarta sui social -. Io sono quello della foto. Non sono il padre di Giorgia ma un europarlamentare di Fratelli d'Italia amico di Giorgia da 30 anni".

Ancora bugie su Giorgia Meloni, che arrivano perfino a tirare in ballo il padre, con cui, come ha sempre dichiarato, non ha rapporti da quando era bambina. Quando mancano gli argomenti, si scivola nella mistificazione personale.



Fatevene una ragione: il Presidente Meloni non ha… pic.twitter.com/BPTHLJSKIl — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) April 18, 2026

Fine della storia, insomma. "Fake news dei soliti disperati", come le bolla Fratelli d'Italia in un post durissimo.

"Ancora bugie su Giorgia Meloni, che arrivano perfino a tirare in ballo il padre, con cui, come ha sempre dichiarato, non ha rapporti da quando era bambina - si legge nel post di FdI -. Quando mancano gli argomenti, si scivola nella mistificazione personale. Fatevene una ragione - concludono dal partito della Meloni -: il Presidente Meloni non ha scheletri nell’armadio e continua ad andare avanti, nonostante i vostri attacchi meschini e pretestuosi".