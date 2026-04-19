Romano Prodi, "sa qual è il dramma?": perché Schlein e Conte sono già condannati

"Questi 30 anni non sono passati, come si suol dire, in un attimo. Mi sembra proprio che sia trascorso un secolo! Non bisogna fissarsi sul passato e neppure rimpiangerlo. La storia non si ripete mai e tuttavia oggi si ripropone la stessa urgenza: una coalizione capace, come fece l'Ulivo, di suscitare un'ondata popolare di partecipazione, una coalizione che sia in grado di offrire un'idea di Paese. Questo ancora non c'è". Così l'ex premier Romano Prodi, in un'intervista a La Stampa, tenta ancora una volta di dettare la linea a Elly Schlein e a Giuseppe Conte.

Negli ultimi trent'anni, sottolinea l'ex premier, "i governi che si sono succeduti di anno in anno, si sono affannati per trovare una soluzione: coalizioni disomogenee e governi tecnici, l'unica via che hanno potuto scegliere è stata quella di fare il meno possibile. Di cambiare il meno possibile". Il campo largo non è attraversato da tatticismi, diffidenze e personalismi oltre la norma? "Si deve partire dalle cose che è necessario fare. Impegnandosi a non seguire il cattivo esempio del centrodestra. In questi 4 anni, ogni volta che è emersa una proposta nella coalizione di governo, una parte delle forze politiche del governo stesso si è opposta e non se ne è fatto più nulla. Tutte le necessarie proposte di riforma sono rimaste lettera morta, belle o brutte che fossero. Dalla riforma della burocrazia a quella del catasto, dai taxi ai balneari, dalla evasione fiscale fino ai condoni. Una coalizione guidata dai partiti con obiettivi diversi, e non da un programma, è una coalizione debole".