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Sondaggio Ghisleri, altro guizzo per FdI: le ultime cifre. Un crollo a sinistra

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giovedì 23 aprile 2026
Sondaggio Ghisleri, altro guizzo per FdI: le ultime cifre. Un crollo a sinistra

2' di lettura

Come ogni mercoledì, torna l'appuntamento con il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per RealPolitk, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate. Stando alle ultime rilevazioni, Fratelli d'Italia continua a essere il partito più apprezzato dagli elettori italiani. La formazione politica guidata da Giorgia Meloni, rispetto allo scorso 14 aprile, conquista lo 0,2% balza così al 28,7%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in calo dello 0,2% Il partito guidato da Antonio Tajani perde lo 0,2% e scende così all'8,5%. Subito sotto c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio conquista lo 0,1% e si attesta in questo modo all'8,2%.

Spostandoci dalle parti del centrosinistra troviamo in testa sempre il Partito democratico. La formazione politica guidata da Elly Schlein guadagna lo 0,4% e sale così al 22,7%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte sale dello 0,3% e si piazza così al 12,3%. Fanalino di coda, Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli calano dello 0,2% e si attestano così al 6,3%.

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Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa c'è Futuro Nazionale. Il generale Roberto Vannacci è stabile al 3,5%. Dietro c'è Azione di Carlo Calenda, che perde lo 0,2% e scende così al 3,1%. Poi troviamo Italia Viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,3% e cala in questo modo al 2,5%. Più Europa di Riccardo Magi scende dello 0,3% e si attesta all'1,3% e Noi Moderati di Maurizio Lupi conquista lo 0,1% piazzandosi allo 0,8%. Gli indecisi si attestano al 46,4%.

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