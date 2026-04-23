Sondaggio Ghisleri, altro guizzo per FdI: le ultime cifre. Un crollo a sinistra

Come ogni mercoledì, torna l'appuntamento con il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per RealPolitk, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate. Stando alle ultime rilevazioni, Fratelli d'Italia continua a essere il partito più apprezzato dagli elettori italiani. La formazione politica guidata da Giorgia Meloni, rispetto allo scorso 14 aprile, conquista lo 0,2% balza così al 28,7%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in calo dello 0,2% Il partito guidato da Antonio Tajani perde lo 0,2% e scende così all'8,5%. Subito sotto c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio conquista lo 0,1% e si attesta in questo modo all'8,2%.

Spostandoci dalle parti del centrosinistra troviamo in testa sempre il Partito democratico. La formazione politica guidata da Elly Schlein guadagna lo 0,4% e sale così al 22,7%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte sale dello 0,3% e si piazza così al 12,3%. Fanalino di coda, Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli calano dello 0,2% e si attestano così al 6,3%.