Alessandra Ghisleri, la rivelazione: la sua vita prima dei sondaggi

Alessandra Ghisleri è una delle più quotate sondaggiste in Italia. Ma la "Lady dei numeri" - uno dei suoi sporannomi - non si è sempre occupata di consenso e politica. In passato si era dedicata ad altro. A che cosa? L'Oceanografia paleontologica. "Ho sempre seguito il cuore, la passione - ha raccontato a Mamme Magazine -. Quando mi sono iscritta a oceanografia paleontologica all’università Statale di Milano ero motivatissima e convinta. Quel mondo mi affascinava e mi immaginavo in giro per il mondo a fare spedizioni e ricerche".
Poi, la svolta: "Strada facendo mi accorgevo che il campo era molto ristretto, e gli sbocchi nel mondo del lavoro non così ampi. I miei colleghi di studi più grandi di me trovavano impiego negli uffici della Provincia o della Regione, in alternativa avrei potuto tentare la strada della carriera universitaria, iniziare un dottorato, ma era tutto molto, troppo statico". Ma non ha mai mollato. Anzi: "Ho analizzato qualcosa come 50mila animaletti, fossili e sedimenti marini leggendo i legami tra loro, capendo come avvenivano gli scambi studiando la popolazione, con l’obiettivo di ricostruire la storia del fondale marino". Da qui l'illuminazione: la statistica: "Il fondamento di tutto è la statistica. È questo che tiene insieme. Avere dei dati non significa saperli automaticamente leggere che è la vera cosa difficile anche nei sondaggi".
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A quel punto ha abbandonato la carriera da esperta di Oceanografia paleontologica e si è dedicata completamente a un altro mestiere: "Una agenzia di sondaggi stava cercando persone. Ho iniziato così, come apprendista, imparando molto. Lavoravamo con Funari che chiedeva sempre sondaggi intelligentissimi. Dieci anni dopo l’agenzia chiude. Mi arrivano tante proposte di lavoro, siamo agli inizi del 2000 e mi sembra che sia arrivato il momento […] Per aprire per conto mio. Lanciarmi nel mercato. Mi ero data otto mesi: se non funziona mollo e vado a lavorare per gli altri".
Ghisleri si rende presto conto di essere particolarmente portata per quel lavoro. Tanto da ricevere una chiamata direttamente dal Cavaliere: "Arrivano i primi clienti, ma soprattutto mi arriva una telefonata. È Berlusconi che mi vuole vedere. Mi spiega quello che gli serve, il livello è altissimo. Io mi metto alla prova". Berlusconi le chiedeva "una fotografia reale del Paese, che gli dicessi come stavano le cose senza edulcoranti. Gli interessava la percezione degli italiani, cosa pensavano davvero. Non si è mai lamentato nonostante fosse molto esigente".