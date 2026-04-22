Alessandra Ghisleri, la rivelazione: la sua vita prima dei sondaggi

Alessandra Ghisleri è una delle più quotate sondaggiste in Italia. Ma la "Lady dei numeri" - uno dei suoi sporannomi - non si è sempre occupata di consenso e politica. In passato si era dedicata ad altro. A che cosa? L'Oceanografia paleontologica. "Ho sempre seguito il cuore, la passione - ha raccontato a Mamme Magazine -. Quando mi sono iscritta a oceanografia paleontologica all’università Statale di Milano ero motivatissima e convinta. Quel mondo mi affascinava e mi immaginavo in giro per il mondo a fare spedizioni e ricerche".

Poi, la svolta: "Strada facendo mi accorgevo che il campo era molto ristretto, e gli sbocchi nel mondo del lavoro non così ampi. I miei colleghi di studi più grandi di me trovavano impiego negli uffici della Provincia o della Regione, in alternativa avrei potuto tentare la strada della carriera universitaria, iniziare un dottorato, ma era tutto molto, troppo statico". Ma non ha mai mollato. Anzi: "Ho analizzato qualcosa come 50mila animaletti, fossili e sedimenti marini leggendo i legami tra loro, capendo come avvenivano gli scambi studiando la popolazione, con l’obiettivo di ricostruire la storia del fondale marino". Da qui l'illuminazione: la statistica: "Il fondamento di tutto è la statistica. È questo che tiene insieme. Avere dei dati non significa saperli automaticamente leggere che è la vera cosa difficile anche nei sondaggi".