Dl Sicurezza, "il caso è chiuso": trovata la quadra col Colle, cosa cambia

Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del consiglio, è l’uomo che cura i rapporti tra palazzo Chigi e il Quirinale per conto di Giorgia Meloni. È abituato a pesare ogni parola. Se prima di pranzo, alla cerimonia per i settant’anni della Corte Costituzionale, dice ai giornalisti che il caso del decreto Sicurezza «è chiuso», significa che lo è davvero. Ogni ingranaggio del meccanismo è stato messo a punto e la firma di Sergio Mattarella è attesa per oggi. Al Quirinale aspettano di leggere in dettaglio il testo definitivo; confermano, però, che il nodo centrale, la norma che premia gli avvocati solo se la procedura di rimpatrio del loro assistito va a buon termine, è stato risolto.

Quella regola è stata inserita in un contesto compatibile con il dettato costituzionale. «Non è una norma sugli avvocati», spiega Mantovano, ma «è una norma di aiuto al migrante che ha scelto liberamente la procedura di rimpatrio assistito, per risolvere eventuali difficoltà burocratiche. Un po’ come chi presenta la dichiarazione dei redditi con l’aiuto del Caf o di un qualsiasi professionista».

La nuova normativa prevede quindi che il compenso sia dato a ogni «rappresentante munito di mandato». Non solo ai legali, ma pure agli altri soggetti cui si rivolgeranno i migranti per farsi affiancare nelle pratiche di rimpatrio volontario assistito, come i mediatori e le associazioni: l’elenco sarà definito in un successivo decreto ministeriale, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Il contributo, inoltre, sarà erogato anche se il rimpatrio volontario non andrà a termine.