Milan e Luka Modric, non è finita? Le ragioni di una clamorosa svolta

Il futuro del Milan passa da Oliver Glasner, ma anche dalle scelte di alcuni dei suoi uomini più rappresentativi. Tra questi c'è Luka Modric, che non avrebbe ancora deciso se proseguire la sua avventura in rossonero oppure chiudere la carriera per iniziare un nuovo percorso dirigenziale al Real Madrid. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, il centrocampista croato starebbe aspettando di conoscere il nuovo progetto tecnico prima di prendere una decisione definitiva. In particolare, sarebbe intenzionato a confrontarsi proprio con Glasner, ormai vicinissimo alla panchina rossonera, per capire idee, obiettivi e prospettive della squadra.

L'allenatore austriaco rappresenta infatti la prima certezza del nuovo corso milanista. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma l'accordo sarebbe stato raggiunto sulla base di un contratto biennale da circa 5 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Un'intesa che prescinderebbe dall'eventuale arrivo di Ralf Rangnick, ancora al centro delle riflessioni della dirigenza. Glasner, dal canto suo, continua a mantenere il massimo riserbo. Intervistato dai quotidiani austriaci Kronen e Oberösterreichischen Nachrichten, il tecnico ha evitato riferimenti diretti al Milan, senza però nascondere l'interesse per una nuova sfida di alto livello: "Fa piacere che da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Palace, molti media mi abbiano accostato a quasi tutti i club. Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò”.