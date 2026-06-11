Belen Rodriguez, la minaccia: "Chi risponderà nelle sedi opportune"

Belen Rodriguez rompe il silenzio. Dopo la notizia del malore e del ricovero, ma anche di alcuni incidenti che sarebbero stati provocati dalla sua auto, la showgirl fa chiarezza. "Credo sia arrivato il momento di dire la mia", premette in un post su Instagram prima di ringraziare i follower "per la quantità di affetto ricevuto in queste settimane: mi avete confortato e dato molta forza, in questi momenti è fondamentale per me sentirmi abbracciata, coccolata e capita".

Su quanto circolato, "non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e click bait. Nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità, lo farà. Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso". Sempre nelle stesse settimane si è a lungo vociferato di una sua conduzione dell'Isola dei Famosi, salvo poi finire a Selvaggia Lucarelli.

La stessa opinionista aveva confermato che il primo nome individuato da Mediaset era proprio quello della modella argentina, che però oggi smentisce: "Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia. Ringrazio Mediaset per aver capito la situazione e sicuramente avremo altre occasioni".