Belen Rodriguez, la minaccia: "Chi risponderà nelle sedi opportune"

Belen Rodriguez rompe il silenzio. Dopo la notizia del malore e del ricovero, ma anche di alcuni incidenti che sarebbero stati provocati dalla sua auto, la showgirl fa chiarezza. "Credo sia arrivato il momento di dire la mia", premette in un post su Instagram prima di ringraziare i follower "per la quantità di affetto ricevuto in queste settimane: mi avete confortato e dato molta forza, in questi momenti è fondamentale per me sentirmi abbracciata, coccolata e capita".
Su quanto circolato, "non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e click bait. Nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità, lo farà. Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso". Sempre nelle stesse settimane si è a lungo vociferato di una sua conduzione dell'Isola dei Famosi, salvo poi finire a Selvaggia Lucarelli.
La stessa opinionista aveva confermato che il primo nome individuato da Mediaset era proprio quello della modella argentina, che però oggi smentisce: "Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia. Ringrazio Mediaset per aver capito la situazione e sicuramente avremo altre occasioni".
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Nel frattempo anche il legale di Belen, Giuseppe Russo, è intervenuto con una nota recapitata all’agenzia Ansa per far chiarezza sulle ultimi vicissitudini giudiziarie della sua assistita. "In merito alle notizie che stanno circolando – ha affermato – diffusamente relativamente ad alcuni (lievi) incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso".
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E ancora: "In alcuni articoli compare addirittura il nominativo del pubblico ministero assegnatario del fascicolo d’indagine, il che lascia basiti ritenuto che in tale eventualità gli unici che ne possono essere a conoscenza, oltre agli inquirenti, sono l’indagata e il suo difensore. Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero – conclude il legale – stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez, così come l’illecita diffusione di notizie riservate inerenti alla sua salute da parte di strutture sanitarie e pubblici ufficiali con una ricostruzione dei fatti artificiosa".