Elly Schlein, cifre false su sanità e difesa contro Giorgia Meloni

Nuovo scivolone “estero” per Elly Schlein, condannata dai numeri ancor prima che dalla politica. La leader Dem si è concessa per un’intervista al quotidiano spagnolo El País, ma le cifre dei dati sull’Italia da lei citate sono errate e – come si legge sul Foglio - il risultato è impietoso: più che un affondo politico, un pasticcio contabile. Già a marzo Elly Schlein aveva proposto di finanziare 3 miliardi per nuove assunzioni nella sanità, tagliando un bonus per le caldaie a gas che il governo aveva, però, già abolito nel 2024.

Un dettaglio non irrilevante. Ma è sull’ultimo intervento che la questione si fa più seria. La segretaria del Pd sostiene che la spesa sanitaria sia scesa al 5,9% del Pil, sotto la soglia critica del 6% indicata dall’Oms. Peccato che i dati ufficiali dicano altro. Secondo il Documento di finanza pubblica 2025, infatti, la spesa sanitaria si attesta al 6,3% del Pil, pari a 141,5 miliardi di euro. Non solo: è prevista in crescita fino al 6,4%, cioè 148,5 miliardi, con un aumento di circa 7 miliardi. Altro che tagli. Il 5,9% citato da Schlein - come sottolinea Il Foglio - deriva probabilmente da una confusione tra “fabbisogno sanitario” e “spesa effettiva”: il primo è una previsione, la seconda è ciò che realmente si spende.