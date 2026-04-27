Sondaggio-Mentana, il 25 aprile non dà la spinta al Pd: chi sale e chi scende

Come ogni lunedì, non può mancare il consueto sondaggio realizzato da Swg per Enrico Mentana. L'ultima rilevazione, quella del 27 aprile, vede Fratelli d'Italia sempre al primo posto. Il partito di Giorgia Meloni si piazza al 29,1 per cento registrando una lieve flessione rispetto alla settimana precedente (-0,2). Secondo posto per il Partito democratico. Neppure le iniziative del 25 aprile danno la spinta ai dem, che sono fermi al 21,6.
L'ultimo sondaggio: dov'è arrivato Fdi e cosa sta succedendo dietro, i numeriSecondo il sondaggio di Termometro Politico di questa settimana, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito a ...
E ancora, terzo posto per il Movimento 5 Stelle. I grillini, rispetto al 20 aprile, crescono dello 0,1 e si attestano al 12,5. Più sotto Forza Italia al 7,7 per cento (-0,1), ma anche Verdi e Sinistra italiana al 6,7. Il partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, esattamente come il Pd, non cresce né perde decimali. Alle spalle la Lega di Matteo Salvini che passa dal 6,5 al 6,2.
Sondaggio-Mannheimer, FdI sale? Fratoianni la prende male: la sua espressioneCorrado Formigli, il conduttore di Piazzapulita - il programma di approfondimento politico di La7 -, ha presentato come ...
Non manca poi Futuro nazionale. La nuova forza politica di Roberto Vannacci raggiunge il 3,6 (+0,2). Tra i partiti minori Azione, Italia Viva, +Europa e Noi Moderati. Rispettivamente al 3,4 (+0,1 per cento), al 2,3 (-0,1), 1,5 e 1,1. Per +Europa e Noi Moderati nessuna sorpresa rispetto alla settimana precedente. Insomma, Fratelli d'Italia può dormire ancora sonni tranquilli... Il Pd a guida Schlein è ancora molto lontano.