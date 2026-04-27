Sondaggio-Mentana, il 25 aprile non dà la spinta al Pd: chi sale e chi scende

E ancora, terzo posto per il Movimento 5 Stelle. I grillini, rispetto al 20 aprile, crescono dello 0,1 e si attestano al 12,5. Più sotto Forza Italia al 7,7 per cento (-0,1), ma anche Verdi e Sinistra italiana al 6,7. Il partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, esattamente come il Pd, non cresce né perde decimali. Alle spalle la Lega di Matteo Salvini che passa dal 6,5 al 6,2.