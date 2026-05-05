La sinistra che non fa gli auguri ai militari

La sinistra ha perso le parole. O meglio, ha perso la parola, una sola, che però non riesce proprio a pronunciare. Vi ricordate Fonzie, in Happy Days, che non ce la faceva proprio a dire «scusa» e «ho sbagliato»? Ecco, i progressisti nostrani fanno la stessa fatica con la parola «esercito». È più forte di loro... Il fatto è che ieri era il 165° anniversario della costituzione dell’esercito italiano e, come ovvio, moltissimi esponenti politici, a cominciare dal presidente della Repubblica, hanno voluto, fin dal mattino, fare gli auguri ai militari. «Le Forze armate italiane», ha detto Sergio Mattarella, «in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza». E ancora: «Il grave inasprimento e allargamento dei conflitti in atto vedono confermare all’esercito italiano un ruolo primario nella salvaguardia dell’indipendenza del Paese e dei valori della pace e della stabilità».

«I miei auguri», è stato invece il messaggio del premier Giorgia Meloni, «vanno alle donne e agli uomini in uniforme per il prezioso servizio che ogni giorno rendono alla Nazione. Il vostro impegno non è solo una professione, ma una scelta di vita fatta di responsabilità e amore per la Patria». E poi, naturalmente, hanno parlato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani e molti altri esponenti dei partiti della maggioranza. Manca qualcuno? Essì, mancano, guarda un po’, le dichiarazioni dei leader del Partito democratico, del Movimento Cinque Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra. A parte il solitario Piero Fassino, vicepresidente dem dalla commissione Difesa della Camera, che ha ringraziato l’esercito «per il contributo che offre ogni giorno alla vita democratica della Repubblica» e per «l’impegno prezioso dei militari italiani nelle missioni internazionali di pace», il resto del sedicente campo largo ha preferito non dire assolutamente nulla. Soltanto una dimenticanza? Forse il lunedì mattina erano stanchi per i bagordi del weekend e hanno preferito restare a letto a dormire? Forse stavano ancora festeggiando lo scudetto dell’Inter o le fantastiche vittorie di Jannik Sinner e di Kimi Antonelli? Difficile crederlo...