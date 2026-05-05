Giorgia Meloni e gli sfratti-lampo: "L'ora dell'indulgenza è finita"

"È finito il tempo dell'indulgenza". L'annuncio è di Fratelli d'Italia, su X: con il ddl Liberazione immobili "il Governo Meloni introduce misure di buonsenso per ristabilire legalità, tutelare i proprietari onesti e dare finalmente allo Stato strumenti rapidi ed efficaci contro chi occupa o trattiene abusivamente un immobile".

"Abusivi fuori - si legge nella card condivisa dal partito guidato da Giorgia Meloni -. Sfratti veloci in 15 giorni anche per morosità o fine contratto". Una rivoluzione, insomma, che farà impazzire Ilaria Salis e chi, a sinistra, in nome della "lotta per il diritto alla casa" sostiene le occupazioni abusive (solo e rigorosamente "rosse", però) e che fa al contrario felici molti italiani. Non a caso c'è chi, in calce al post, commenta con un inequivocabile "preparo sedia e popcorn".

L'intervento per potenziare le procedure di sfratto è attuato attraverso "la modifica del codice di procedura civile, nel quale è tra l'altro introdotto un nuovo procedimento finalizzato ad assicurare la celere liberazione degli immobili oggetto di contratti di locazioni conclusi o che stanno per concludersi e che va pertanto a sostituire la convalida di licenza per finita locazione", si legge nella relazione illustrativa alla bozza del ddl Liberazione immobili, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri.