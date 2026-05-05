Giorgia Meloni, la foto-fake in intimo sul letto: la vergogna denunciata dalla premier

Giorgia Meloni in intimo sul letto. È questa una delle tante foto che stanno circolando in queste ore in Rete. Peccato però che sia un falso. A confermarlo la premier stessa che, in un post su X, denuncia: "Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore". Da qui la battuta: "Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa. Il punto, però, va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque".
Giorgia Meloni e Marco Squarta, fango rosso: "Chi ha condiviso quella foto", il caso deflagraVenghino signori, venghino. Al circo rosso delle bufale mancava solo la finta foto di Giorgia Meloni con il padre. La vi...
Non è un episodio isolato, però. Solo qualche giorno fa, una vecchia foto di oltre vent’anni fa con Meloni diventata il centro di una fake news virale sul web. Il motivo? È stata attribuita a un presunto 'padre' della premier. A smentire tutto l’europarlamentare di Fratelli d'Italia Marco Squarta, protagonista dello scatto, che ha denunciato una "bugia costruita da zero".
Meloni, la macchina del fango contro di lei nasconde l'idea del governo tecnicoTutto facilmente prevedibile. Come ci fosse una regia occulta che abbraccia certo immarcescibile deep state, la sinistra...
Come se non bastasse, insieme allo scatto, ecco che apparivano scritte tese a sostenere che non corrisponderebbe al vero la chiusura dei rapporti tra la premier e il padre quando Meloni era ancora una bambina. "Meloni e suo padre: 'Ho rotto i rapporti con lui da quando avevo 11 anni'. Mi pare che la foto dimostri che ha mentito (come al suo solito)", si legge in uno dei post sopra la foto. "Meloni col padre - indica un altro post - non sembra abbia 11 anni quindi ha detto il falso", è l'attacco di un altro utente. Insomma, l'ennesima balla creata ad hoc.
Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026
Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj