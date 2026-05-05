Giorgia Meloni, la foto-fake in intimo sul letto: la vergogna denunciata dalla premier

Giorgia Meloni in intimo sul letto. È questa una delle tante foto che stanno circolando in queste ore in Rete. Peccato però che sia un falso. A confermarlo la premier stessa che, in un post su X, denuncia: "Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore". Da qui la battuta: "Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa. Il punto, però, va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque".