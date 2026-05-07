Di Martedì, Casalino attacca Meloni: "La foto fake? Elemento di vanità"

Il mondo del web è stato scosso ieri da una foto sorprendente del Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, infatti, sui suoi profili social ha postato uno scatto dove si mostra addirittura in lingerie! Niente di trasgressivo, non è impazzita una delle figure istituzionali più importanti dello Stato… è solo una foto generata con l'intelligenza artificiale e diffusa sui social da qualcuno, con l’intento (secondo il presidente) di screditarla. Nel copy, la Meloni spiega: “Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa. Il punto, però, va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque”.

Giorgia Meloni e Marco Squarta, fango rosso: "Chi ha condiviso quella foto", il caso deflagra Venghino signori, venghino. Al circo rosso delle bufale mancava solo la finta foto di Giorgia Meloni con il padre. La vi...





Di questo si è discusso su La7 anche a “diMartedì”, dove è intervenuto Rocco Casalino, ex-capo ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale ha visto in questo gesto del premier un errore di comunicazione: “Dopo il referendum credo che lei sia nel pallone, perché ha fatto una serie di errori comunicativi e anche questa foto lo è. Un’immagine che avrebbero visto in pochi, nel momento in cui la rilancia il presidente del Consiglio, che ha 6 milioni di followers, chiaramente diventa una foto che vedono tutti. Qual era la ragione? Voleva rilanciare il tema del deep fake, un tema importante certo, ma un presidente intanto non denuncia, piuttosto risolve le questioni. Diciamo che voleva davvero denunciare il tema del deep fake? Poteva utilizzare qualsiasi foto, qui c'è l'elemento vanità personale, perché effettivamente è molto bella in questa foto. Credo che qualcuno del suo staff abbia pensato che il tema della bellezza è un tema che ha un impatto nel marketing politico. Lo vediamo con la Salis, l'estetica ha un'influenza positiva anche nel consenso. Credo che qualcuno abbia pensato che veicolare questa immagine possa essere utile”.

Giorgia Meloni, la foto-fake in intimo sul letto: la vergogna denunciata dalla premier Giorgia Meloni in intimo sul letto. È questa una delle tante foto che stanno circolando in queste ore in Rete. Pe...