Genova, Silvia Salis e il post-choc della consulente: "Sono usciti dalle fogne"

Nuova polemica a Genova su Ilaria Gibelli, consulente “LGBTQIA+” della sindaca Silvia Salis, retribuita con 162.000 euro per tre anni.La Gibelli ha pubblicato (e poi cancellato) un post choc contro i partecipanti alla manifestazione per la sicurezza organizzata a Sestri Ponente dal centrodestra. Nel post, accompagnato dall’immagine di un topo che esce da un tombino, scriveva: “Sono usciti dalle fogne”, con chiaro riferimento allo slogan degli Anni di piombo “Fascisti tornate nelle fogne”.

Già finita nell’occhio del ciclone in passato per aver definito i partiti di centrodestra “i più omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilisti”, l’avvocata – già candidata nella lista di Andrea Orlando – ha scatenato l’ira di Fratelli d’Italia.La capogruppo di FdI Alessandra Bianchi, insieme ai consiglieri Gandolfo e Vacalebre, ha denunciato “una campagna d’odio contro i genovesi” e ha chiesto alla sindaca Salis di revocare immediatamente l’incarico alla Gibelli, definendola inadatta al ruolo. Bianchi, come ricorda ilSecolo d'Italia, ha sottolineato come la consulente, invece di tutelare tutte le minoranze (compresa quella politica), insulti la maggioranza dei cittadini preoccupati per l’aumento della criminalità in città.