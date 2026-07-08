Sardegna, esplode la bufera sulla Todde: "Ora si rischia di morire in sala d'attesa"

La sanità pubblica in Sardegna è al collasso, con i pronto soccorso in grave crisi alla vigilia della stagione estiva. A denunciare la situazione è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Franco Mula, che attacca duramente la gestione della presidente della Regione e assessora alla Sanità, Alessandra Todde.Mula definisce “fallimentare” il modello sanitario regionale, accusando la Todde di totale mancanza di visione e programmazione.

Secondo il consigliere, l’amministrazione non ha affrontato per tempo la scadenza dei contratti dei medici gettonisti, causando la chiusura o il ridimensionamento di vari presidi ospedalieri. Critica anche situazioni paradossali come l’ospedale di Isili, che “apre con orari da ufficio”, e le difficoltà a Olbia, Tempio e Sorgono, dove medici di base prestano servizio volontariamente nelle ore libere per tamponare le emergenze.