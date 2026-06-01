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Schlein e l'idea patrimoniale: farà perdere o guadagnare voti al centrosinistra?

lunedì 1 giugno 2026
Schlein e l'idea patrimoniale: farà perdere o guadagnare voti al centrosinistra?

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