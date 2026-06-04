Immigrazione, FdI spiana Schlein e Conte con una foto: "La sinistra piange, l'Italia no"

Elly SChlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni ci raccontano sempre la stessa storiella. Secondo loro, il centrodestra non avrebbe mantenuto la promessa sul tema immigrazione fatta ai propri elettori prima delle ultime elezioni politiche. Ma i numeri dicono altro. A Fratelli d'Italia, infatti, è bastato pubblicare una foto suoi account social per smontare la solita propaganda della sinistra contro il contrasto all'immigrazione illegale e contro l'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.
I dati parlano chiaro. Da quando la leader di FdI si è insediata a Palazzo Chigi, la situazione sulle nostre coste è sensibilmente migliorata. Tre numeri da evidenziare: -44% di sbarchi nei primi mesi del 2026 rispetto al 2022, -57% di sbarchi nel 2024 e 2025 rispetto al 2023 e +50% di rimpatri nel 2025 rispetto al 2022. Il resto sono solo chiacchiere e propaganda della sinistra.
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"Sul contrasto all’immigrazione clandestina - ha commentato l'account social di FdI su X -, stiamo dimostrando di aver mantenuto fede agli impegni assunti con gli italiani. Abbiamo ribaltato quel paradigma della sinistra che per decenni ha costretto l’Italia a subire una pressione migratoria fuori controllo, anteponendo l’ideologia alla difesa dei confini e - ha concluso - alla sicurezza dei cittadini".
Sul contrasto all’immigrazione clandestina, stiamo dimostrando di aver mantenuto fede agli impegni assunti con gli italiani. Abbiamo ribaltato quel paradigma della sinistra che per decenni ha costretto l’Italia a subire una pressione migratoria fuori controllo, anteponendo… pic.twitter.com/FZgV4Z7C9u— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) June 4, 2026