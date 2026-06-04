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Immigrazione, FdI spiana Schlein e Conte con una foto: "La sinistra piange, l'Italia no"

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giovedì 4 giugno 2026
Immigrazione, FdI spiana Schlein e Conte con una foto: "La sinistra piange, l'Italia no"

2' di lettura

Elly SChlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni ci raccontano sempre la stessa storiella. Secondo loro, il centrodestra non avrebbe mantenuto la promessa sul tema immigrazione fatta ai propri elettori prima delle ultime elezioni politiche. Ma i numeri dicono altro. A Fratelli d'Italia, infatti, è bastato pubblicare una foto suoi account social per smontare la solita propaganda della sinistra contro il contrasto all'immigrazione illegale e contro l'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.

I dati parlano chiaro. Da quando la leader di FdI si è insediata a Palazzo Chigi, la situazione sulle nostre coste è sensibilmente migliorata. Tre numeri da evidenziare: -44% di sbarchi nei primi mesi del 2026 rispetto al 2022, -57% di sbarchi nel 2024 e 2025 rispetto al 2023 e +50% di rimpatri nel 2025 rispetto al 2022. Il resto sono solo chiacchiere e propaganda della sinistra.

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"Sul contrasto all’immigrazione clandestina - ha commentato l'account social di FdI su X -, stiamo dimostrando di aver mantenuto fede agli impegni assunti con gli italiani. Abbiamo ribaltato quel paradigma della sinistra che per decenni ha costretto l’Italia a subire una pressione migratoria fuori controllo, anteponendo l’ideologia alla difesa dei confini e - ha concluso - alla sicurezza dei cittadini".


 

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