Immigrazione, FdI spiana Schlein e Conte con una foto: "La sinistra piange, l'Italia no"

Elly SChlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni ci raccontano sempre la stessa storiella. Secondo loro, il centrodestra non avrebbe mantenuto la promessa sul tema immigrazione fatta ai propri elettori prima delle ultime elezioni politiche. Ma i numeri dicono altro. A Fratelli d'Italia, infatti, è bastato pubblicare una foto suoi account social per smontare la solita propaganda della sinistra contro il contrasto all'immigrazione illegale e contro l'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.

I dati parlano chiaro. Da quando la leader di FdI si è insediata a Palazzo Chigi, la situazione sulle nostre coste è sensibilmente migliorata. Tre numeri da evidenziare: -44% di sbarchi nei primi mesi del 2026 rispetto al 2022, -57% di sbarchi nel 2024 e 2025 rispetto al 2023 e +50% di rimpatri nel 2025 rispetto al 2022. Il resto sono solo chiacchiere e propaganda della sinistra.