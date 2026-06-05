Alessandra Todde, scintille col blog di Grillo: "Non prendiamo lezioni da voi"

I grillini sono riusciti nell'impresa clamorosa di litigare perfino con sè stessi. Non bastavano dunque gli screzi tra M5s, Pd e Avs. Ora i pentastellati devono guardarsi le spalle anche dal loro fondatore: Beppe Grillo. L'"Elevato", tramite il suo blog, ha preso di mira la governatrice della Sardegna Alessandra Todde. Il motivo? Secondo il comico la presidente di regione avrebbe bloccato lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'isola. Insomma, un cortocircuito a cinque stelle. A firmare l'affondo è Marco Bella, ex deputato grillino e docente universitario, che ha puntato il dito contro la Todde perché avrebbe ostacolato proprio quelle energie rinnovabili che la sinistra dice di voler difendere.
Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata. "Pensate quanto fastidio stiamo dando - le parole di Todde -. Se ci attaccano è perché abbiamo intrapreso una strada complicata di pianificazione che altre regioni non hanno fatto. Abbiamo visto territori in Puglia o Toscana trasformati in contesti industriali senza benefici sul prezzo dell'energia. Noi abbiamo scelto di non incentivare i produttori, ma di essere certi che l'energia prodotta vada a beneficio di cittadini e imprese".
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E ancora: "Noi facciamo il nostro dovere e non prendiamo lezioni. Il ministro ci dice che le centrali a carbone costano, ma non ricorda che se le spegne oggi la rete non regge, anche se l'isola fosse piena di rinnovabili, perché ci sono limiti infrastrutturali evidenti". La strategia regionale punta sul raggiungimento di 6,2 GW di potenza entro il 2030, ma con un controllo stretto: "Vogliamo una transizione vera che tocchi trasporti e aziende, non accettiamo una pianificazione dall'alto. Il territorio che abbiamo messo a disposizione è ampiamente sufficiente, ma vogliamo pianificare insieme alle comunità".