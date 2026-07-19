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Si lamenta del contro esagerato a Porto Cervo: riempito di insulti

di Susanna Barberinidomenica 19 luglio 2026
Si lamenta del contro esagerato a Porto Cervo: riempito di insulti

2' di lettura

Cinquecentotrentadue euro per una cena a Porto Cervo. È bastata la fotografia dello scontrino, pubblicata sulla pagina Facebook Braciamiancora, per accendere la consueta guerra estiva sui prezzi della Costa Smeralda. «L’estate in Sardegna in una foto. Quale voce vi fa saltare dalla sedia? A me il caffè a 10 euro», ha scritto la pagina, raccogliendo in poche ore migliaia di commenti. Il conto, in effetti, offre più di uno spunto. Oltre all’espresso da dieci euro, ci sono due coperti da 15 euro, quattro bottiglie d’acqua da 12 euro l’una, un astice arrosto da 125 euro, un lobster maki da 62 euro, due dessert al cioccolato da 23 euro ciascuno e una pecan pie da 22 euro.

Più che il ristoratore, però, molti utenti hanno messo sotto accusa chi ha pubblicato lo scontrino. «Se non ci si può permettere Porto Cervo, non si va», scrive qualcuno. «Se vai a Porto Cervo sai a cosa vai incontro», aggiunge un altro. E c’è chi rincara: «Volete fare i vip nei locali della Costa Smeralda? Allora non lamentatevi». Del resto la cena da Zuma a Porto Cervo è stata a base di sushi e di piatti della cucina giapponese contemporanee. Altri contestano soprattutto i 15 euro di coperto, i 12 euro per una bottiglia d’acqua e i 10 euro per il caffè. Ma il commento più ricorrente riguarda l’accostamento tra Porto Cervo e l’intera isola.

«Porto Cervo non è Sardegna, è un mondo a parte», scrivono in molti. Perché dietro quel conto da 532 euro c’è il lusso ostentato della Costa Smeralda, non il prezzo di una normale vacanza in Sardegna.

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