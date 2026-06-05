Sondaggio Porta a Porta, FdI sempre in testa: ecco chi crolla a sinistra

Giorgia Meloni continua a guidare la classifica dei partiti più appezzati dagli elettori italiani. Fratelli d'Italia, infatti, perde lo 0,6% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 25 maggio, e si attesta al 28,4%. Questo è quanto rilevato dall'ultimo sondaggio realizzato da Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, la trasmissione politica di Rai 1 condotta da Bruno Vespa. Stando ai dati, restando dalle parti del centrodestra troviamo Forza Italia di Antonio Tajani all'8,3% (-0,2%). La Lega di Matteo Salvini, invece, è al 7,4% (-0,1%).

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre in testa il Partito democratico. Elly Schlein è al 22,2%, ma perde lo 0,4%. Il Movimento 5 stelle, invece, si attesta all'11,4%, in crescita dello 0,3%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,7% (+0,2%), Futuro nazionale di Roberto Vannacci è al 4,5% in crescita dello 0,2%, Azione è stabile al 3,3%, Italia viva è al 2,4% (-0,2%). Infine +Europa è all'1,2% e cede lo 0,1% mentre Noi Moderati è all'1%, anch'essa in calo dello 0,1% (-0,1%). Il centrodestra è al 45,1% e cala di un punto percentuale (-1%), il campo largo senza Azione, invece, è al 43,9% e cede lo 0,2%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 44,7% (in crescita dello 0,6% all'ultima rilevazione).