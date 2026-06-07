Marco Bucci: "Non farò il secondo mandato"

"Mi trovavo meglio in Comune, un ruolo che sentivo più mio. Oggi, sono stato chiamato per un compito che, comunque, svolgo con passione. Riesco a divertirmi, pure, in questo incarico. Certo, non farò il secondo mandato. Alla fine del mio incarico, solo vela": Marco Bucci, governatore della Liguria, lo ha annunciato in un'intervista a TeleNord. Quando gli è stato fatto notare che in un secondo momento potrebbe sempre tornare in Comune, lui ha risposto con una stoccata all'ex presidente della Campania e attuale primo cittadino di Salerno: “Non esageriamo, c’è riuscito solo De Luca. Lui è il più bravo".

Parlando del lavoro svolto finora, ha sottolineato: "Le chiacchiere stanno a zero davanti ai numeri. Agenas ci indica come Regione tra le più performanti. Restiamo tra i più bravi nei casi d’alta complessità, dobbiamo migliorare nei percorsi quotidiani non gravi. Viabilità? Entro fine mandato, via alle Autostrade del Mare con le merci che viaggeranno via mare alleggerendo A10 e A12”. Sul capitolo stadio, invece: “C’è da lavorare, signori. Non mi pare che le due squadre abbiano la forza per procedere in autonomia”.

Riferendosi alla sindaca di Genova Silvia Salis, poi, ha rivelato: "L’ho invitata più volte in barca, in occasione delle Millevele ha preferito, giustamente, l’imbarcazione del presidente dello Yacht Club. Ma, poi, abbiamo vinto noi. L’invito resta valido, i rapporti umani sono buoni anche se noto un rallentamento di tanti cantieri e un inferiore utilizzo della bandiera di San Giorgio che rappresenta il nostro orgoglio, su Frally resta un tutt’uno”.