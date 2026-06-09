Commissione Covid, Bignami inchioda Conte: "Con tanto di targa fuori dallo studio"

"Nessuno vi farà vedere questa intervista senza taglia e cuci. Faremo emergere tutta la verità": Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, lo ha scritto a corredo di una sua intervista pubblicata su Facebook. Un'intervista in cui gli hanno chiesto di rispondere all'accusa da parte delle opposizioni di utilizzare la Commissione Covid come uno strumento elettorale e non una commissione di accertamento della verità.

"Un'osservazione che non vi sfuggirà - ha risposto Bignami - mentre noi siamo qua a parlare di questa cosa che le opposizioni hanno votato, hanno deciso, hanno voluto anche loro, si sta svolgendo una commissione dove vengono auditi due soggetti, di cui uno ha detto chiaramente - e questo l'ha detto ai Carabinieri nelle inchieste scorse - di aver dato il 10% di una commessa per un importo di decine e centinaia di migliaia di euro a un soggetto che era collega del presidente Conte con tanto di targa fuori dallo studio col nome del professor avvocato Giuseppe Conte e professor avvocato Di Donna. Ed è in corso adesso".

E ancora: "E invece che parlare del fatto che questo soggetto abbia detto 'io ho dato il 10% di una commessa per un lavoro di tre giorni in cui queste persone hanno guadagnato 30mila euro al giorno' - neanche Cristiano Ronaldo guadagna tanto -, noi siamo qua a parlare del fatto che le opposizioni non si ricordano, dicono, di aver votato una cosa e quindi fanno polemica sulla decisione che loro hanno assunto. Io non vorrei che fosse un modo per parlare di altro. E confido, visto che la foto della targa con i nomi di Conte e Di Donna l'ha pubblicata il Fatto Quotidiano, che voi abbiate la voglia di andarla a vedere. Non vi viene un dubbio su cosa è stato fatto in quel periodo? Noi non abbiamo mai citato Conte, è lui che è intervenuto nella trasmissione di Mario Giordano, è lui che ieri è intervenuto su una nota...".