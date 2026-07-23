Elly Schlein, ko tecnico: il sondaggio sulle primarie, Giuseppe Conte la divora

"Il centrosinistra è pronto all'alternativa di governo e lo dimostrano il lavoro e le votazioni di questi 4 anni in Parlamento, nelle quali, nel 95% dei casi, le opposizioni sono state unite. Il centrodestra cambia la legge elettorale perché teme di perdere, senza sapere che si perde se si è governato male e se si è divisi. Io credo che Meloni abbia governato molto male ed è sotto gli occhi di tutti che il centrodestra è diviso", ha spiegato Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, a Sky Start. "La scelta del candidato premier del centrosinistra? Credo che si potrà fare facendo le primarie, che sono nel dna della nostra coalizione, oppure i partiti insieme decideranno che chi guida il partito più votato guiderà la coalizione - ha proseguito il dem -, com'è naturale e come avviene anche nel centrodestra. Non siamo il centrodestra, non diciamo al Capo dello Stato cosa deve fare, sarà lui a indicare il o la Premier sulla base dei risultati".