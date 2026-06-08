Pina Picierno infilza Elly Schlein: "Contro i populisti, anche di sinistra"

Pina Picierno lascia il Pd e lancia “Spazio Pubblico”, un movimento politico che aderirà al Partito Democratico Europeo (Pde), che fa parte di Renew Europe al Parlamento europeo. Ad annunciarlo è stata la stessa Picierno con una nota, nella quale spiega che “Spazio Pubblico” nasce con l’obiettivo di «unire un fronte troppo spesso frammentato e di costruire un polo europeista e democratico, mettendo insieme culture europeiste e riformiste». Il riferimento europeo sarà il Pde, che Picierno definisce «un luogo molto avanzato di elaborazione per il riformismo europeo».
L’addio al Pd, spiega Picierno, matura per le stesse ragioni che rendono il campo largo «non un’alternativa credibile alle destre: troppo populismo e poca cultura di governo». L’ex piddina non usa mezzi termini anche per rivolgersi a Elly Schlein: «Non ho avuto questo piacere di parlarle. Ho l’impressione che pensi di risolvere le contese con emissari o con il ghosting. Credo per insicurezza, che genera poi difficoltà a misurarsi con un pensiero divergente». E l’accusa di essere «troppo condizionata da Giuseppe Conte». Poi spiega il senso di “Spazio pubblico”: «I riformisti non possono limitarsi a riparare i danni prodotti dai populismi. Devono assumersi la responsabilità di una proposta politica. Vorrei che la politica tornasse a misurarsi con la vita reale delle persone», spiega Picierno, che auspica la creazione di un «movimento aperto, con l’obiettivo di unire un fronte troppo spesso frammentato e di costruire un polo europeista e democratico».
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Un richiamo a cui risponde subito una parte del mondo centrista, come Azione che fa sapere, tramite il leader Carlo Calenda, che lavorerà con Spazio Pubblico per concretizzare il progetto. «Il riformismo non è un semplice correttivo al populismo di destra o di sinistra: dobbiamo tutti coltivare un’ambizione più alta perché frantumare il bipolarismo paralizzante, gradito a Mosca ma non disprezzato a Washington, è solo il primo passo. L’obiettivo concreto e realistico è la costruzione di un’area di governo alternativa ai sotterfugi di una destra e di una sinistra che fingono di combattersi per meglio sostenersi a vicenda». Parole di Osvaldo Napoli, sostenendo l’annuncio del leader di Azione. Sandro Gozi dà il benvenuto a Picierno nel Pde e in Renew Europe: «Una scelta coerente e importante, che rafforza il nostro progetto e ha un forte valore politico e simbolico». Sulla stessa scia il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin che accoglie con piacere la decisione di Picierno e spiega che se Spazio Pubblico confermerà di essere alternativo al Campo Largo, sarà un piacere lavorare insieme».