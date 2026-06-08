Pina Picierno infilza Elly Schlein: "Contro i populisti, anche di sinistra"

Pina Picierno lascia il Pd e lancia “Spazio Pubblico”, un movimento politico che aderirà al Partito Democratico Europeo (Pde), che fa parte di Renew Europe al Parlamento europeo. Ad annunciarlo è stata la stessa Picierno con una nota, nella quale spiega che “Spazio Pubblico” nasce con l’obiettivo di «unire un fronte troppo spesso frammentato e di costruire un polo europeista e democratico, mettendo insieme culture europeiste e riformiste». Il riferimento europeo sarà il Pde, che Picierno definisce «un luogo molto avanzato di elaborazione per il riformismo europeo».

L’addio al Pd, spiega Picierno, matura per le stesse ragioni che rendono il campo largo «non un’alternativa credibile alle destre: troppo populismo e poca cultura di governo». L’ex piddina non usa mezzi termini anche per rivolgersi a Elly Schlein: «Non ho avuto questo piacere di parlarle. Ho l’impressione che pensi di risolvere le contese con emissari o con il ghosting. Credo per insicurezza, che genera poi difficoltà a misurarsi con un pensiero divergente». E l’accusa di essere «troppo condizionata da Giuseppe Conte». Poi spiega il senso di “Spazio pubblico”: «I riformisti non possono limitarsi a riparare i danni prodotti dai populismi. Devono assumersi la responsabilità di una proposta politica. Vorrei che la politica tornasse a misurarsi con la vita reale delle persone», spiega Picierno, che auspica la creazione di un «movimento aperto, con l’obiettivo di unire un fronte troppo spesso frammentato e di costruire un polo europeista e democratico».