Torino, maranza la palpeggia alla fermata del bus e lei lo umilia con un video: "Nel tuo Paese non lo faresti"

Uno sfogo dopo essere stata importunata da un maranza. A Torino, come riportato nel video condiviso dal leghista Alessandro Morelli, una ragazza si ribella e registra un video-denuncia. "Nel tuo Paese non lo faresti… Devi solo dire grazie che sei in Italia", tuona la ragazza alla fermata dell’autobus di Porta Palazzo, dove è stata vittima di una pesante molestia. Qui un nordafricano l'ha palpeggiata mentre attendeva il mezzo pubblico.

Immigrazione, Giorgia Meloni esulta: "L'Ue segue la linea tracciata dall'Italia" Ancora una volta l'Europa segue la linea tracciata dall'Italia sul fronte immigrazione illegale. E lo fa su inpu...

"Devi solo dire grazie che sei in Italia. Lo capite che per colpa vostra gli immigrati normali vanno nei casini? Tu questa cosa la puoi fare in Marocco? Figlio di puzzola, per non dirti altro. Fai schifo, vai, levati". Di fronte a tutto questo il molestatore non è rimasto a guardare e ha alzato il monopattino in un gesto che mimava l’intenzione di scagliarglielo contro. Ma la vittima non ha fatto marcia indietro: "Che cosa vuoi fare? Me lo vuoi lanciare in faccia? Prova solo a toccarmi".

Immigrazione, FdI: "Straniero condannato? Sconti la pena a casa sua" Nuova svolta sull'immigrazione. Fratelli d'Italia ha presentato una nuova proposta di legge. Ad annunciarla il c...