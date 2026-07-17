Collegno, lite in strada: automobilista accoltella e uccide un pedone

Un uomo di 80 anni è stato ucciso a coltellate da un automobilista nella serata di ieri, 16 luglio, a Collegno, in provincia di Torino. Tra i due era scoppiato un diverbio causato da questioni di viabilità stradale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il pensionato stava attraversando la carreggiata, non sulle strisce pedonali, quando una Citroen avrebbe rischiato di investirlo.

Al culmine dell'alterco, il conducente del mezzo sarebbe sceso dal veicolo armato di coltello e avrebbe colpito a morte la vittima con un fendente. L'uomo si è poi dato alla fuga a bordo dell'auto. Le indagini, avviate nell'immediatezza dai carabinieri della Compagnia di Rivoli, hanno portato nella notte al fermo di un uomo, sospettato di essere il presunto autore dell'omicidio. Fondamentali sarebbero state le testimonianze di alcuni passanti e le telecamere di zona. Alcune persone sarebbero riuscite ad appuntarsi alcuni numeri di targa della Citroen, partita a gran velocità dopo l’omicidio. Grazie a questa targa parziale, la polizia locale sarebbe riuscita a risalire a un’autovettura della stessa marca e modello con una targa coincidente.

Nell'aggressione è rimasto ferito anche il figlio della vittima, di 52 anni, che era con il padre e ha riportato una ferita a un braccio, provocata dalla stessa arma, durante una colluttazione. Trasportato all'ospedale Martini di Torino, le sue condizioni non sono gravi.