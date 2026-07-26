Roberto Vannacci, il sondaggio: "Il 61% dice sì", quadro ribaltato

Ci sono i sondaggi, che più che fotografie della realtà sono talvolta proiezioni auto-avveranti, visto che i politici ragionano ormai spesso in base a quelli, ovverosia alle aspettative di consenso, piuttosto che ispirati dal loro progetto socioeconomico e culturale per il Paese. Poi ci sono gli uomini, con le loro idee e i loro calcoli, sia che aspirino a finire in Parlamento o al governo, sia che si limitino a delegare via voto la realizzazione delle proprie ambizioni, per rimanere nella maggior parte dei casi delusi e cercare risposte nel nuovo che passa.

Il nuovo del momento è Futuro Nazionale, stella delle rilevazioni statistiche. Ieri Youtrend, per Skytg24, ha dato il partito fondato da Roberto Vannacci al 7,6%, in crescita dell’1,2% rispetto a tre settimane fa e a un’incollatura da Forza Italia, salita al 7,9% (+0,3). In calo sia Fdi, stimato al 26,4% (-0,5), sia la Lega al 4,9% (-0,5). Chiude il quadro del centrodestra Noi Moderati, stabile allo 0,8%. Ci sono istituti, beninteso, che danno il generale più basso, intorno al 6%; in ogni caso si parla comunque di due milioni di voti o più, un’enormità, che porterebbe l’attuale maggioranza, incluso Fn, al 47,6%. Più basso il campo largo, con l’insieme di Pd (21,9%; -0,1), M5S (11,5%; -0,5) e Avs (6,8%; +0,2) al 40,2%, più un altro quattro per cento garantito da Italia Viva (2,1%; -0,4) e +Europa (1,9%; +0,6), ammesso che i due soggetti moderati non sbattano contro il niet dei grillini.