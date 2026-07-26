Valentina Nappi, una star a luci rosse in lista: chi vuole candidarla

Gli esperti di cronaca parlamentare parlano di «due settimane di passione» tra Camera e Senato visti i dossier aperti su cui maggioranza e opposizione dibattono da giorni. Dopo il tema della legittima difesa e il testo anti-maranza c’è anche il dl giustizia-immigrazione che approda a Palazzo Madama martedì senza il mandato ai relatori.

Ma intanto a surriscaldare il clima rovente di Montecitorio, ci ha pensato la pornostar Valentina Nappi che i Radicali vorrebbero candidare, memori del successo di Cicciolina ai tempi d’oro. E così la “nipotina d’arte” di Ilona Staller si è presentata giovedì fuori dal Parlamento insieme a Matteo Hallissey, presidente di Radicali Italiani e Più Europa, a Riccardo Magi, Filippo Blengino, alla vicepresidente di Azione Giulia Pastorella e ad altri deputati del Pd per chiedere lo stop alla tassa etica, «una multa discriminatoria» ai lavoratori del sesso. «Niente bavagli né censure», ha dichiarato Nappi, per la quale sarebbe già pronto un posto in lista. Del resto, nel 2016, c’era chi la voleva sindaco di Roma.

*** A proposito di comunali, a Milano c’è la fila, mentre per il Campidoglio non si è ancora entrati nel vivo. L’assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, sta già pensando a come sostenere il sindaco dem Roberto Gualtieri con concerti dei big romani nelle più belle location della città, mentre nel centrodestra per ora si attende. Fratelli d’Italia di nomi spendibili per la Capitale ne ha, uomini e donne... Intanto domani Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, con il ministro dei Trasporti Salvini e il titolare dello Sport, Abodi, illustreranno lo stato di avanzamento dell’iter del nuovo stadio della A.S. Roma, dopo il via alla convenzione. E Lotito...

*** Dalla pastasciutta antifascista (con farinata) al glamour di Villa Emerald. Periodo pieno di impegni per Federico Fornaro, deputato Pd, già Articolo Uno, nato a Genova ma residente a Castelletto d’Orba. Di recente ha dato alle stampe il volume dal titolo “Una democrazia senza popolo - Astensionismo e deriva plebiscitaria nell’Italia contemporanea” (Bollati Boringhieri). Già presentato con Bersani, non poteva mancare una tappa anche a bordo piscina, nella suggestiva location di Enza Palermo, presidente della Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria.

*** È affidato alla penna di Barbara Alberti il libro in uscita dopo l’estate dedicato a Vittorio Sgarbi. Si tratta di una sorta di autobiografia pubblicata in origine nel 1994, che ora rinasce con tutta la maestria ironica e lieve dell’autrice che racconta le anime multiformi di un critico d’arte che è anche uomo che appartiene al mondo. Un libro che vuol essere un omaggio, un gesto di amicizia e amore che sfida il tempo e il trascorrere delle stagioni. Per Baldini+Castoldi.