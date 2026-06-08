Sondaggio Mentana: FdI sale ancora e il Pd crolla. Vannacci non si ferma. Tutte le cifre

Lunedì 8 giugno. E come ogni lunedì è tempo di sondaggi. O meglio, è tempo del sondaggio proposto da Enrico Mentana al TgLa7, la rilevazione siglata Swg. Se si votasse oggi, come andrebbe a finire? La risposta è chiara, netta: Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sarebbero per distacco la prima forza in campo.

Entrando nel dettaglio, FdI rispetto alla settimana precedente sale dello 0,1%, portandosi al 28,3 per cento. Seconda forza in campo, e staccatissima, il Pd di Elly Schlein, che crolla di 0,3 punti decimali al 22% tondo tondo. Quindi il M5s, che sale dello 0,1% al 13,1%.