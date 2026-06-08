Sondaggio Mentana: FdI sale ancora e il Pd crolla. Vannacci non si ferma. Tutte le cifre

Lunedì 8 giugno. E come ogni lunedì è tempo di sondaggi. O meglio, è tempo del sondaggio proposto da Enrico Mentana al TgLa7, la rilevazione siglata Swg. Se si votasse oggi, come andrebbe a finire? La risposta è chiara, netta: Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sarebbero per distacco la prima forza in campo.
Entrando nel dettaglio, FdI rispetto alla settimana precedente sale dello 0,1%, portandosi al 28,3 per cento. Seconda forza in campo, e staccatissima, il Pd di Elly Schlein, che crolla di 0,3 punti decimali al 22% tondo tondo. Quindi il M5s, che sale dello 0,1% al 13,1%.
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Dunque Forza Italia, Avs e Lega: tutti e tre i partiti vengono dati in calo dello 0,2%, rispettivamente al 7%, 6,5% e al 5,6 per cento. Ancora una volta bene Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, che mette in cascina altri 2 decimali portandosi al 4,8 per cento.
E ancora Azione di Carlo Calenda, che secondo Swg sale dello 0,2% al 3,6 per cento. Italia Viva stabile al 2,4%, +Europa sale dello 0,1% all'1,5%, Noi Moderati stabile all'1,2% e infine Ora! dato all'1 per cento. Le altre liste, complessivamente, raccolgono il 3%, mentre il 28% del campione interpellato sceglie di non esprimere alcuna preferenza.