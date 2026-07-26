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In Onda, Stefano Feltri massacra il Pd: "Non vincerà mai", Furfaro disperato

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domenica 26 luglio 2026
In Onda, Stefano Feltri massacra il Pd: "Non vincerà mai", Furfaro disperato

2' di lettura

A In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, è stato ospite Stefano Feltri. L'ex direttore de Il Domani, si è lasciato andare a una critica durissima nei confronti di Elly Schlein e del Pd. Secondo lui, allo stato attuale non ha possibilità di tornare a governare. "Oggi una sterminata intervista di Elly Schlein al giornale Il Foglio, direttore di Claudio Cerasa, non c'è una sola cosa concreta comprensibile, non c'è un numero, non c'è un impegno concreto - ha spiegato il giornalista -. Finché questa è la proposta di un centrosinistra che non ha neanche stato in grado in tre mesi e mezzo dopo il referendum di decidere se fa le primarie o no, vincerà sempre questo centrodestra con Vannacci, senza Vannacci, con la legge elettorale proporzionale".

E ancora: "Nessuno può pensare che il centrosinistra sia un'alternativa credibile se non è in grado di dire una cosa che io, che non mi ritengo, diciamo, la persona meno informata del mondo, una cosa che io capisca. Io non ho ancora sentito una proposta di politica economica comprensibile e misurabile dal centrosinistra che mi faccia dire che questi sono più seri di questi altri". A quel punto, Luca Telese ha voluto lanciare una stoccata a Marco Furfaro, anch'egli presente in studio: "Hai dato un dolore a Furfaro".

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