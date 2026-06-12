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Vannacci, "esclusivamente dai cogl***": insulti in prima sul Fatto

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venerdì 12 giugno 2026
Vannacci, "esclusivamente dai cogl***": insulti in prima sul Fatto

2' di lettura

"'Na fagottata di roba maschia quella prodotta e raffinata esclusivamente dai cogl****": questa la vignetta dedicata al generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Firma Mannelli. Che il quotidiano di Marco Travaglio non abbia a simpatia l'europarlamentare ex Lega, d'altronde, è cosa nota. Proprio il direttore del giornale, infatti, gli ha riservato oggi un editoriale a dir poco caustico. 

Al centro dell'articolo l'ospitata di Vannacci da Lilli Gruber su La7. "Il debutto del generale Vannacci a Ottoemezzo ha fatto il pieno di ascolti e forse di voti. Càpita alle novità politiche, se funzionano in tv. Vannacci funzionicchia", scrive Travaglio, secondo cui "Vannacci non deve camuffarsi: gli basta mostrarsi così com’è. Un fascio 2.0 all’acqua di rose, molto più all’italiana del fascismo vero, con la vestaglina a fiori o la camicetta di lino a righe".

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E la corsa all'insulto va avanti: "Uno xenofobo che parla come un colonnello in pensione di fine 800, ma con moglie romena. Un omofobo che blatera di normalità e diritti come un tipo da bar al terzo grappino, ma si vede benissimo che dinanzi a un paio di gay o di lesbiche incazzati neri se la darebbe a gambe. Per il resto, il tipico italiano che si finge antitaliano con la pensione a 56 anni - scrive Travaglio -. Un furbacchione che sa bene dove grattare la pancia dell’Italia profonda: i migranti che disturbano soprattutto i quartieri popolari, i miliardi che buttiamo in Ucraina e nel riarmo, una Ue lontana le mille miglia dalla gente, una sinistra che pare occuparsi solo di esigue minoranze, il politically correct che bandisce mezzo vocabolario (il famoso 'Zingaretti')".

Qui la vignetta di Mannelli su Vannacci

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