Vannacci, "esclusivamente dai cogl***": insulti in prima sul Fatto

"'Na fagottata di roba maschia quella prodotta e raffinata esclusivamente dai cogl****": questa la vignetta dedicata al generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Firma Mannelli. Che il quotidiano di Marco Travaglio non abbia a simpatia l'europarlamentare ex Lega, d'altronde, è cosa nota. Proprio il direttore del giornale, infatti, gli ha riservato oggi un editoriale a dir poco caustico.

Al centro dell'articolo l'ospitata di Vannacci da Lilli Gruber su La7. "Il debutto del generale Vannacci a Ottoemezzo ha fatto il pieno di ascolti e forse di voti. Càpita alle novità politiche, se funzionano in tv. Vannacci funzionicchia", scrive Travaglio, secondo cui "Vannacci non deve camuffarsi: gli basta mostrarsi così com’è. Un fascio 2.0 all’acqua di rose, molto più all’italiana del fascismo vero, con la vestaglina a fiori o la camicetta di lino a righe".