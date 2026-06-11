Lilli Gruber fa lo spot al generale Vannacci

E ancora: «Credo che Meloni sia ancora una destra autentica, ma probabilmente dovrebbe dimostrarlo un po’ di più. È una destra che ha perso la trebisonda. Vannacci è il sestante che riporta sulla giusta rotta». Insieme a lui quella che chiama «sporca dozzina», ovvero i suoi nuovi e vecchi compagni di partito. «I miei sono i rifiuti degli altri. A me sta bene. Mi accontento di questo, quelli bravi li lasciamo al Pd e al M5S che almeno avranno la possibilità di salvare l’universo. Con la mia sporca dozzina voglio fare solo gli interessi degli italiani, e ce la faremo», ringhia il generale.

È un Vannacci che tende la mano al centrodestra ma al tempo stesso attacca per smarcarsi. Nel salotto di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7, il generale oggi leader di Futuro Nazionale- camicia a righe e scarpa sportiva- parla di tutto. Con la padrona di casa e Lina Palmerini del Sole 24 Ore a fargli lo spot elettorale. L’effetto opposto a quello desiderato. «Non mi definisco di estrema destra. Mi definisco di destra autentica, fiera di essere destra e non rinnega nulla della propria identità», esordisce Vannacci. Ma dove si colloca nello scacchiere politico attuale? «Con Giorgia Meloni ho tante idee in comune, il problema è la deriva che c’è stata dal momento in cui questo governo ha preso ufficio e quello che è successo fino a oggi. Molte delle cose proposte non sono state realizzate», spiega.

Tornando a pungere Marina Berlusconi: «Poi spiegherà a che titolo parla, non ha un ruolo politico. Come finanziatrice di Forza Italia? Nel caso, prendiamo atto che è un partito eterodiretto dalla finanza e dall’editoria». E non risparmiando bordate nemmeno al suo ex capo leghista Matteo Salvini: «Non ho usato Salvini, lui ha usato me per prendere 500mila voti. Oggi il mio partito ha fatto 100mila iscritti, in soli tre mesi sono tutti quello che probabilmente mi hanno votato quando ero nella Lega, senza voler votare Lega. È la dimostrazione plastica di quello che ho portato alla Lega». Tra poco più di un anno, a meno di improbabili sorprese, gli italiani andranno alle urne.

Cosa faranno Vannacci e i futuristi? Entreranno in coalizione col centrodestra o correranno in solitaria? «Al momento un accordo non è all’ordine del giorno. Futuro Nazionale è un partito non ancora nato, con un programma che verrà spiegato e diffuso all’assemblea costituente di questo fine settimana. Le alleanze si faranno a ridosso delle elezioni». A chi gli parla di voto utile il generale risponde tranchant: «La definizione di voto utile è utile solamente a chi oggi ha una poltrona. Non sono alla ricerca né di poltrone né di potere». I cavalli di battaglia restano la lotta all’immigrazione selvaggia, la sicurezza nelle città, lo stop al Green deal. «Peccato che su quest’ultimo ci siano alleati di Meloni che in Europa votano a favore», sottolinea Vannacci.

«L’immigrazione illimitata assorbe risorse dello Stato. Gli immigrati pagano pochissime tasse e non contribuiscono allo stato sociale. Basta vedere il livello della contribuzione e il numero di immigrati che non hanno alcun lavoro e non possono averlo in quanto clandestini», aggiunge sul tema della coesione sociale. Sul piatto c’è sempre la remigrazione. «In primo luogo vanno remigrati coloro che non hanno diritto di essere da noi. Sono la maggior parte. Come si fa? Intanto, creando tanti Cpr. Grazie al decreto sui Paesi sicuri passato in Europa, qualora manchi un accordo bilaterale col Paese dal quale provengono, possiamo portare queste persone in Paesi terzi sicuri. L’importante è che non stiano da noi», spiega il leader di Futuro Nazionale.

Quanto alla prossima legge elettorale, il partito ha presentato sette emendamenti. Da una parte c’è la richiesta di introdurre le preferenze, dall’altra quella abbassare il numero dei posti da riservare in lista alle donne. «La proposta per ridefinire le quote rosa nelle liste è mia. Le donne valgono per quello che sono, non per il sesso che hanno. Il 50 per cento del nostro elettorato è composto da donne e saranno libere di votare le donne che vogliono», rivendica il generale. A 600 chilometri di distanza dagli studi di La7, a Milano, i suoi supporter lo hanno tifato e applaudito davanti aun maxischermo. L’“Aperi Vannacci”.