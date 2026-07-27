Cruciani, "io sindaco di Milano con Vannacci?": la risposta spiazzante

"Io sindaco di Milano con Vannacci? Non sono disposto a fare il candidato per nessuno": Giuseppe Cruciani ha smentito in maniera netta tutte le voci su una sua possibile candidatura. "Non sono stato contattato da nessuno, nessuno mi contatterà e non sono disposto a fare il candidato di Milano per nessuno", ha puntualizzato in un'intervista all'Agi.
"Io nei giorni scorsi ho detto che in un'altra vita mi piacerebbe molto fare il sindaco di Milano, però non mi ha contattato nessuno - ha ribadito il conduttore de La Zanzara -. A qualcuno magari legittimamente può venire in mente il mio nome ma, ripeto, è una cosa che non può accadere". Secondo lui, inoltre, il candidato "dovrebbe essere un politico, non un civico". Parlando poi di Futuro nazionale, Cruciani ha sottolineato che Vannacci "funziona a livello nazionale, a livello locale invece non so quanto possa funzionare".
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A detta di Cruciani, in ogni caso, correre da solo "non ha senso secondo me alle politiche, figuriamoci a Milano". Sulla possibilità di una futura alleanza tra centrodestra e Futuro nazionale, il conduttore ha detto: "Io non spero niente ma da mesi dico che l'unica possibilità per il centrodestra di vincere è quella di allearsi con Vannacci. Non capisco proprio perché al centrodestra dovrebbe fare schifo allearsi con una parte del proprio elettorato che magari è esclusa, stanca e trova asilo da altre parti".